Así puedes grabar el audio interno de la PC para un podcast

¿A quién no le gusta aprender algo nuevo o escuchar de algún tema favorito mientras está atascado en el tráfico, cuando corre o en la tranquilidad de la casa? Ahora bien, para crear uno, necesitarás grabar el audio interno de la PC. ¿Cómo lograrlo?

Si has intentado realizar uno, de seguro has tenido dificultad para descargar alguna música o sonido que has identificado como idóneo para usarlo de fondo o como transición dentro del mismo podcast. Por suerte, Wondershare DemoCreator te hace la vida fácil porque ayuda a grabar sonidos incluso si tu PC no viene con la opción de grabar en estéreo.

Podcasts y Wondershare DemoCreator

De igual manera que con la web, los podcasts son recientes. Todo comenzó en 2004 cuando Ben Hammersley, de la BBC y de The Guardian, acuñó el término podcast por primera vez. Esta es una palabra compuesta que mezcla las palabras iPod y broadcast, es decir, difundir. Hoy día se realizan hasta desde la PC y ahí es donde entra Wondershare DemoCreator.

¿Cómo realizar un podcast con DemoCreator?

Compartir tu información con este novedoso formato de difusión es sencillo. Solo debes seguir los siguientes pasos:

Planificación Preparación Grabación del audio interno de la PC y edición Publicación.

Veamos un algunos detalles al respecto.

Planificación

Esta es la fase más importante para cualquiera que desee realizar un podcast de alta calidad. Aquí conviene responder las preguntas qué, por qué, cómo, cuándo y dónde. Así podrás ahorrar tiempo y aumentar la calidad de tu trabajo.

Preparación

Teniendo claro el mapa del territorio que vas a transitar, es hora de que tengas todo listo para comenzar a grabar. ¿Qué elementos debes tener listos? Los siguientes:

Una imagen de calidad que sirva de cubierta

Un narrador que introduzca el podcast y haga las transiciones

Alguna música para la introducción

Un grabador del audio interno de la PC como Wondershare DemoCreator

Algún invitado si aplica

Grabación del audio interno de la PC y edición

¿Cómo grabar audio de PC de forma sencilla? Solo debes seguir los pasos explicados en el sitio web de la herramienta. Aquí van resumidos:

Descargar DemoCreator

Comenzar a grabar

Escoger tus preferencias de grabación

Editar el archivo

Guardar en la PC y compartir

Publicación

Hay muchas plataformas donde puedes publicar tu trabajo bien de forma gratuita o con alguna compañía dedicada la exposición de podcasts. Por supuesto, siempre está Youtube disponible o que crees tu propio sitio web para este propósito en caso de que quieras dedicarte a ello.

¿Por qué usar Wondershare DemoCreator?

Toda producción de calidad requiere herramientas del mismo nivel. DemoCreator es fácil de usar, cuenta con asistencia al cliente en castellano, permite grabar el audio interno de la PC incluso sin la opción estéreo y cuenta con muchos efectos de sonido para darle un toque personal a tu trabajo.

Además de grabar el audio, si piensas añadir video a tu podcast, cuentas con otro conjunto de herramientas para este propósito. Así, difundir tus ideas con un toque profesional y único es coser y cantar. ¿Perderás esta oportunidad?