Así puedes descubrir cuál es la canción que escuchas con ayuda de tu celular

¿Cuántas veces no has estado en algún sitio y escuchas una canción que te gusta, pero no sabes cómo se llama? Pues con estas cinco soluciones ya no tendrás que pasar por este problema.

Pues por si aún no sabías, aquí en La Verdad Noticias, te contamos que puedes descubrir el nombre de una canción desconocida con ayuda de tu celular de Android, siempre y cuando esta se encuentre sonando.

La mayoría de estas soluciones las puedes encontrar en Google, por lo que son fáciles y muy seguras de utilizar. Sin más preámbulo, te mostramos cuáles son.

5 formas para conocer una canción desconocida con tu Android

Encuentra canciones desconocidas con Google.

App de Google

Todos los celulares de Android vienen con una app integrada de Google, a través de ella puedes usar un micrófono para realizar búsquedas con voz y al presionarla, junto con el botón “buscar canción”, mientras suena la canción desconocida y te dirá el nombre.

Pregunta al Asistente de Google

También, puedes usar el Asistente de Google, solo debes preguntar “Ok, Google, qué canción suena”. También, te ayudará a añadirla a tu lista de reproducción de Youtube para escucharla y que no se te pierda.

Herramienta de los Google Pixel

Los nuevos celulares Google Pixel cuentan con una función llamada “Está sonando”. Solo debes entrar y te ayudará a saber el nombre de la canción desconocida. Está funciona aunque no tengas conexión a Internet.

Tararea o silba la canción en Google

A través de la app de Google, también puedes repetir la canción o la parte que recuerdes tarareando o silbando y podrá mostrarte de cuál se trata.

Shazam

Finalmente, si no te convence ninguna de las anteriores, puedes descargar la App llamada Shazam, desde la Play Store.

¿Cómo hacer que el Asistente de Google canta?

Google también te puede cantar una canción.

Te mostramos que a través del Asistente de Google podrás pedir que tu celular te cante una canción usando el comando: “Ok Google, canta una canción”.

También, otra información que te será útil es conocer cómo funciona la herramienta de NFC de tu celular.

