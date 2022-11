Así puedes convertir tus notas de voz de WhatsApp a texto

Enviar notas de voz por medio de WhatsApp es sumamente sencillo, pero hay ocasiones en las que por falta de tiempo, no puedes escuchar una grabación completa, pero en estos casos, lo mejor es convertir el audio a texto.

Ahora, hay una herramienta que revoluciona esa experiencia del usuario y esa es la grabadora de notas de voz, pero si por alguna razón necesitas convertir tus audios a texto, hay un modo efectivo de lograrlo.

Por eso, en La Verdad Noticias te vamos a informar cómo hacer que tu audio se vuelva texto.

¿Cómo transcribir las notas de WhatsApp?

WhatsApp no cuenta con esa función entre sus opciones

La aplicación de WhatsApp continúa teniendo el liderazgo entre las aplicaciones de mensajería instantánea por las actualizaciones que Meta implementa año con año, igualmente las extensiones con las que le puedes sacar provecho a la aplicación.

Hasta ahora, WhatsApp no tiene una herramienta propia para convertir los audios a texto, pero la alternativa es Alfred The Transcriber, aplicación que es compatible con audios en español, inglés, francés y alemán tanto para Android y iOS.

Alfred The Transcriber es el bot que te permitirá tomarte un descanso de los audios de WhatsApp sin descargar aplicaciones adicionales y de uso casi intuitivo, lo mejor de esta aplicación es que no solo funciona para los audios que envías, sino que también transcribe los audios que recibes, por lo que no tendrás que preocuparte tecleando.

¿Cómo puedes usar Alfred The Transcriber en WhatsApp?

El auxiliar tiene planes premium para audios mayores a 60 segundos

No necesita instalación y te ofrece una prueba gratuita, puedes usarlo tanto en la versión móvil de WhatsApp o en el soporte Web de la aplicación de mensajería y los pasos para usarlo son los siguientes:

Guardar el número +14156809230 en tu lista de contactos

Dirígete a la conversación donde mandaste el audio o lo recibiste

Reenvía el audio al número de Alfred the Transcriber tocando prolongadamente al mensaje hasta que en la barra superior salga una flecha

Finalmente en segundos el bot te responderá con la transcripción de la nota de voz.

Esta herramienta admite audios de hasta 60 segundos, y si superas ese tiempo, el mismo bot te sugerirá contratar los planes premium para contar con más beneficios.