Así puedes cambiar tu nombre de usuario en Instagram

Algunas personas se aburren o sienten que necesitan cambiar su nombre de usuario en Instagram. Puede ser porque quieres cambiar la cuenta personal a una profesional para darle promoción a tu negocio o actividad (en dado caso de que seas artista).

La aplicación te permite en todo tiempo cambiar mencionado nombre de usuario. Para poder hacerlo es bastante sencillo y se puede realizar tanto en el ordenador como en la app de tu móvil Android. A continuación te decimos los pasos que debes seguir para lograrlo.

Pasos para cambiar tu nombre en Instagram

Los pasos para cambiar tu nombre de usuario en Instagram no son complicados. Debes considerar que el nuevo nombre que vayas a escribir tiene que estar libre. La red social te autorizará o no, algo que hacen en la pantalla en la que es posible cambiar mencionado nombre. No podrás cambiar de nombre si no es uno que está disponible. Estos son los pasos para poder cambiar de nombre en Instagram:

Accede a Instagram en tu móvil. Dirígete a tu perfil. Presiona en la opción Editar perfil que está bajo tu foto. Selecciona el apartado de Nombre de usuario. Borra el actual. Redacta el nuevo nombre de usuario. Comprueba si la red social lo apruba (saldrá un tic verde a la derecha). Si es correcto, presiona en el icono de aceptar en la parte superior derecha de la pantalla.

Haciendo estos pasos ya tendrás tu nuevo nombre de usuario en la app. Si en algún tiempo, debes cambiar de nuevo el nombre solo debes seguir los mismos pasos. Debes recordar que el nnombre que has dejado de utilizar en la red social va a quedar libre, de tal forma que otros usuarios podrán utilizarlo, y si en algún momento deseas regresar al anterior nombre, puede que esté ocupado y ya no puedas usarlo.