Así puedes borrar tu historial de YouTube automáticamente

YouTube juega un papel importante en la actualidad a nivel mundial, ha llegado a ser una de las mejores aplicaciones que puede usar el usuario para tener acceso a un catálogo inmenso de videos sobre música, entretenimiento, educación, economía, noticias, deportes y hasta documentales de alta calidad. Aunque cuando usas el servicio, debes tener cuidado, porque YouTube almacena registro de todos los videos que has observado.

Sin duda alguna el historial de lo que has visto en YouTube resulta un gran riesgo para tu privacidad, debido a que cualquiera que tenga acceso a tu ordenador o móvil puede mirarlo. Si no lo sabes hay una opción para cuidar tu intimidad, pues puedes eliminar de forma manual tu historial de reproducciones. No obstante, tienes la posibilidad de configurar el borrado automático de los datos de visualización.

Así puedes borrar tu historial de YouTube automáticamente

Cabe recordar que a inicios de octubre del presente año, Google dio a conocer que había implementado nuevos métodos para proteger la seguridad y privacidad de los usuarios. Uno de estos es el borrado automático del historial de reproducción, con la finalidad de no recordar cada debido tiempo que deben eliminar los datos.

TE PUEDE INTERESAR: Fortnite es demandado por ser igual de adictivo que la droga

Cómo configurar el borrado automático del historial en Android

Para activar ese borrado, primero debes ingresar a la sección Mi Cuenta, puedes hacerlo desde la aplicación de Google (Más > Gestiona tu cuenta). Una vez que ingresaste, te diriges a la sección Datos y personalización, y vas hasta abajo hasta hallar la opción Historial de YouTube, donde debes pulsar.

Ya cuando entras, observarás que existen distintas funciones que te hacen posible el control de la actividad de tu cuenta. La opción que nos interesa en este caso es Gestionar actividad, pulsa ese botón para ingresar a un nuevo menú. Luego, desliza hacia abajo hasta hallar la función Cambiar ajustes, debajo del icono de un calendario y pulsa en esta.

Como su mismo nombre señala, en este nuevo menú vas a poder configurar cómo será el borrado de la información. Hallarás dos opciones: que se borre automáticamente luego de 18 meses de registro, o que se borre automáticamente después de 3 meses. De esta manera, los datos que rebasen el periodo de tiempo que tú fijes desaparecerán sin que tengas que realizar nada.

Sólo tienes que decidir cúanto tiempo deseas conservar la actividad de tu cuenta en YouTube -3 o 18 meses- y pulsa en Siguiente para continuar con el proceso. Ya que confirmes el proceso, el contenido del historial que lleve más de 3 o 18 meses guardado quedará borrado automáticamente. Google almacenará tus preferencias y la función quedará activada.

Cómo configurar el borrado automático del historial en tu ordenador

Si deseas habilitar el borrado automático con tu ordenador, el proceso es muy parecido. Ingresas a la sección de Mi Cuenta de Google, y eliges Datos y personalización en la barra lateral izquierda. Luego debes bajar por la página hasta hallar Historial de YouTube, donde debes pulsar.

Tal cual pasa con Android, dentro del apartado de Historial de YouTube debes elegir la opción Gestionar Actividad. Deslizas hacia abajo por la página y pulsas Elegir cuándo eliminar actividad. Si te das cuenta, las opciones que te ofrece Google son las mismas que cuando lo realizas con el móvil: guardar el historial y que se borre de manera automática luego de 3 o 18 meses.

Cuando confirmas la activación de la función, también se borrarán esas actualizaciones que tienen más de 3 o 18 meses guardadas en tu perfil. No necesitas hacer nada más, después de confirmar tu decisión, queda activado el borrado automático de tu historial y no debes preocuparte más por hacerlo de forma manual.