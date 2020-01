Así podrás ocultar apps de tu Android

Algunas cosas cosas en nuestros celulares queremos tenerlas muy bien protegidas, y a veces no hay más remedio que ocultarlas, y es por eso que te tenemos aquí algunas soluciones para que puedas tener tus apps secretas resguardadas de forma segura.

Desgraciadamente no hay forma de ocultar nativamente las apps, sin embargo podemos hacer uso de recursos de terceros para lograr este fin, y se trata de apps y launchers, que en algunos casos son incluidos en las propias capas de personalización de cada marca.

Samsung One UI

Debemos tomar en cuenta que hay muchísimas opciones en la App Store para poder ocultar nuestras apps, pero sólo pondremos los más populares. Samsung cuenta con una capa de personalización que incluye una opción de seguridad, y se llama One UI la cual nos va a permitir ocultar y proteger las apps que elijamos, y sólo nosotros seremos capaces de encontrar nuestras apps.

Evitar que los demás vean nuestras apps es posible

Su uso es muy sencillo, lo primero que hay que hacer es pulsar y mantener sobre un escritorio vacío, para que aparezcan las opciones de configuración, donde vamos a seleccionar ‘Ajustes’, después ‘pantalla’ y por último ‘inicio’, donde vamos a deslizar las opciones hasta que encontremos la que diga ‘ocultar aplicaciones’.

Seleccionamos todas las apps que queramos ocultar, aceptamos el cambio y las apps dejarán de aparecer en nuestro menú, pero no te preocupes, ahí se siguen las apps, es cuestión de hacer una búsqueda para localizarlas, pero a simple vista no se verán.

Pero si tu celular no cuenta con una app de seguridad como la de Samsung, no te preocupes, hay otra opción que t e puede ser útil, los launchers, que no son otra cosa que una capa de personalización, como la que ponen los fabricantes, pero que aportan más posibilidades para que tu celular luzca y funcione diferente.

Nova Launcher

Los launchers permiten agregar opciones al sistema operativo

Uno de los Launchers más populares para Android es Nova Launcher, y tiene la posibilidad de ocultar apps, y lo vamos a hacer desde la pantalla donde se encuentran todas nuestras apps, lo que puede no ser tan agradable, es que la opción para ocultar las apps, únicamente se encuentra disponible en la versión que se compra.

El uso de este función es simple, mantenemos pulsado sobre la app que queremos ocultar, seleccionamos la opción ‘editar’, quitamos la marca de la pestaña apps, y pulsamos en el botón que dice ‘hecho’, y de igual forma tendremos que buscarla desde la caja de búsqueda para poder hacer uso de ella.

Evie Launcher

TE PUEDE INTERESAR: Big Data se nutre a través de información de los celulares y compras en línea

Otra opción es Evie Launcher, que ha ganado popularidad gracias al hecho de que es muy ligero y no consume demasiados recursos, sin embargo está llena de funciones útiles como la de ocultar las apps, y para hacer uso de esta función, mantendremos pulsado en cualquier lugar vacío de la pantalla de inicio, seleccionamos la opción ‘ajustes’ del launcher, y pulsamos en el apartado dem ocultar apps, seleccionamos las apps que queremos esconder, y aceptamos, después de esto las apps no aparecerán más a menos que se les busque.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.