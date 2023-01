Así podrás limpiar el puerto de carga de tu iPhone sin ayuda de nadie

Es normal que con el paso del tiempo, el puerto de carga de un iPhone acumule suciedad, y si bien podrías comprarte uno nuevo cuando empieza a presentar fallas… ¿Por qué no limpiarlo tú mismo?

En esta nota informativa de La Verdad Noticias diremos cómo podrás recoger los residuos acumulados en el puerto de carga de tu iPhone sin que lo pongas en peligro. Sin más preámbulos, comenzamos.

Cómo limpiar el puerto de carga de mi iPhone

Limpiar el puerto de carga de tu iPhone no es tan complicado como lo puede parecer, de hecho, lo podrás hacer con algo que muchos tienen en casa y que seguro tú también tienes, un palillo de madera.

Para ello, asegúrate de escoger uno que no suelte astillas y que sea lo suficientemente delgado para no atorarse en el mismo. Hazlo sin miedo pero con precaución, tranquilidad y paciencia:

Apaga tu iPhone.

Introduce el palillo en el conector y veo arrastrando lentamente por el lateral, como si de una cuchara se tratara, deslízalo también hacia la salida.

Luego repite el mismo proceso pero en la otra dirección.

Así, el puerto de carga de tu iPhone ya no tendrá pelusa. Si lo prefieres, también puedes envolver ligeramente la punta de tu palillo con un una bolita muy pequeña de algodón, repite el proceso para sacar el polvo más fino. ¿Qué te pareció este hack?

¿Qué iPhone ya no se actualiza 2023?

Los iPhone de Apple constantemente están recibiendo actualizaciones, sin embargo, los que en el 2023 ya no se estarán actualizando son los iPhone 6 y iPhone 6 Plus, pues la compañía ya no se hará cargo de ellos para seguirse enfocando en sus modelos más recientes como lo son el iPhon 12, 13, 14 y los que se encuentran entre el 7 y el 12

