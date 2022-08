Así impedirá WhatsApp que hagas capturas de pantalla en Android

Los mensajes temporales en WhatsApp se han vuelto una de las opciones favoritas de los usuarios de esta famosa aplicación y es que gracias a esta funcionalidad, podemos enviar una foto o un vídeo, con la seguridad de que se borrará automáticamente en cuanto la otra persona lo vea. Es como un mensaje que se autodestruye, y permite compartir cosas que, tal vez, de otra manera no compartiríamos.

Sólo hay un problema: todos los móviles modernos cuentan con una función de captura de pantalla, que permite hacer una copia de la foto y guardarla en la memoria antes de que sea borrada automáticamente por WhatsApp.

WhatsApp lucha contra las capturas de pantalla

Evidentemente, la función de captura de pantalla hace que esta función sea inútil, y por eso, WhatsApp lleva un tiempo intentando desarrollar algo que garantice que los usuarios sólo pueden ver la foto una vez, y no hace mucho, el mismísimo Mark Zuckerberg anunció que ya estaban cerca de implementarlo.

Ahora, en WABetaInfo han descubierto que WhatsApp ya ha implementado un bloqueo de captura de pantalla en la app de Android, y que ya está llegando a algunos usuarios de la versión beta, cuyo acceso está limitado. De esta manera, la app de Android se pone a la altura de la app de iOS, que ya tenía algo similar.

Antes que nada, WhatsApp quiere asegurarse de que todo el mundo comprende que ya no se pueden hacer capturas de pantalla de las imágenes que sólo se pueden ver una vez. Por eso, ha implementado una nueva ventana emergente que aparece la primera vez que recibimos una de estas fotos.

El mensaje explica en qué consisten este tipo de fotos, y aclara que no podemos “compartir, reenviar, copiar, guardar o tomar una captura de pantalla” del contenido que nos han enviado.

Cuando pulsemos en “OK”, la función de captura de pantalla no funcionará mientras que estemos viendo la foto, ya que es automáticamente bloqueado; la otra persona no será avisada de que hemos intentado hacer una captura.

Hay que aclarar que esto no significa que podemos enviar fotos por WhatsApp sin ningún miedo. Hay una manera muy sencilla de saltarse este bloqueo, que es simplemente hacer una foto a la pantalla usando otro móvil; y como cada vez más gente tiene un segundo dispositivo (o una tablet con cámara), este peligro es muy real.

Por lo tanto, nunca deberíamos compartir cosas por WhatsApp con otras personas, si no tenemos la confianza de que no se harán públicas; esta novedad de WhatsApp sólo pone impedimentos, pero no bloquea completamente esa posibilidad porque es imposible.