Aparte de haber mejorado el modo oscuro, Xiaomi ha agregado el modo mantenimiento o de reparación a los ajustes de MIUI. De esta manera, no únicamente se podrá acceder a este de una forma mucho más sencilla, sino que además brinda protección de nuestra privacidad en los smartphones.

Concretamente, esta nueva actualización arriba mediante la última Beta Cerrada de MIUI 12.5, exactamente en la versión V21.5.22 como nos han hecho saber desde MIUIes. A través de esta se ha introducido una nueva sección en los ajustes de MIUI, haciendo posible un acceso desde este al citado modo de reparación.

La Verdad Noticias informa que con ello, el gigante chino Xiaomi busca mejorar la privacidad de sus usuarios, ya que los técnicos no tendrán acceso a nuestros datos personales almacenados en el dispositivo móvil y por tanto, no deberemos borrar todo antes de entregarlo gracias a esta opción.

Modo Mantenimiento de Xiaomi es excluisivo para China

Así funciona el nuevo Modo Reparación para smartphones Xiaomi.

De momento, esta nueva funcionalidad de Xiaomi permanece de uso exclusivo para China, aunque podría terminar arribando a la ROM Global. De igual manera, a través de la ROM Xiaomi.EU podremos disfrutar de estas novedades sin tener que esperar.

Xiaomi anunció que ese modo estará en MIUI 12.5 para todos los móviles que sean capaces de actualizar. Es de esperar que se quede también para futuras versiones como MIUI 13 o MIUI 14. El objetivo del Modo Reparación no se trata de reparar tu dispositivo, sino crear un usuario completamente paralelo al tuyo para que los datos no corran riesgos.

Modo de reparación protege datos de tu móvil

Así funciona el nuevo Modo Reparación para smartphones Xiaomi.

Esto porque cuando un usuario envía su dispositivo móvil a reparar desde el servicio técnico siempre deben borrar todos los datos del mismo para lograr acceder al interior. Si el servicio de reparación no es oficial el usuario puede otorgarle la contraseña al reparador para poder ingresar. Esto conlleva que el reparador tiene acceso a los datos del usuario.

Ahora, con el nuevo modo de reparación para los smatphones de Xiaomi, puedes crear un nuevo perfil sin datos y desde el que no se puede salir si no tienes una contraseña. Esto permitirá a los usuarios enviar el dispositivo a reparar y tener la seguridad de que sus datos no serán vistos por el técnico que tiene acceso al dispositivo móvil.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.