Así es como podrás usar tu WhatsApp como blog de notas

No es un secreto que Meta ya está trabajando en una actualización para que podamos tener un chat con nosotros mismos en WhatsApp tal cual lo podemos hacer en messenger, no obstante, mientras se confirman las fechas, si aún no cuentas con un blog de notas en esta aplicación, aún estás a tiempo de crearte uno.

Aquí en La Verdad Noticias te compartiremos el secreto con el que podrás enviarte mensajes a ti mismo desde tu WhatsApp para que puedas guardar tus fotos, audios y más en la nube sin que las vayas a peder en un futuro.

¿Te ha pasado que recibes una llamada importante como por ejemplo del banco y necesitas escribir pero no tienes dónde hacerlo? Quizá en ese momento no tienes una pluma a la mano y entrar a tu blog de notas, suponiendo que tengas una aplicación para ello, te tomará más tiempo de lo necesarios.

Pues bien, la solución inmediata es apuntar lo que necesites en tu WhatsApp, pero... ¿Porqué en esta app? Fácil, porque es uno de los servicios de mensajería que más se utiliza en todo méxico.

Lo que tienes que hacer para tener tu propio blog de notas en WhatsApp es acudir a un amigo, y no, no nos referirmos a usar su chat como dicho blog, más bien, tendrás que abrir tu aplicación, presionar en los tres puntos verticales que se encuentran en el lado derecho, seleccionar en la opción "Nuevo grupo", añadir a tu contacto de confianza y pedirle a tu amigo que abandone el grupo, o bien eliminarlo tú mismo.

Ahora ya tendrás todo un blog de notas para ti solito y si lo prefieres, también podrás fijar tu chat individual para que siempre tengas a la mano tu blog de notas y no pases desapercibido ni uno solo dato.

Enviar mensajes de voz por WhatsApp es mucho más fácil de lo que te podrás imaginar puesto que no tienes que descargarte ninguna aplicación extra para ello, lo único que tienes que hacer es entrar a un Chat, ubicar el ícono verde que se encuentra abajo a la derecha y presionarlo mientras hablas, si crees que tu mensaje será largo, podrás seleccionar el mismo ícono y mover tu dedo hacia arriba donde se encuentra el candado.

