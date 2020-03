Ash Williams podría llegar a Mortal Kombat 11

¿Le llegarían al precio? Ya que se ha corrido el rumor de que Ash Williams (Bruce Campbell), el protagonista de la saga de películas de gore Evil Dead, llegará a Mortal Kombat 11 como un personaje descargable. Pero la información no se había confirmado de manera oficial. Incluso el mismo Campbell descartó el rumor, indicando que “Ash, de Evil Dead, no llegará a Mortal Kombat 11”.

Cabe mencionar, que esto se dio luego de que uno de los juegos más descargados como es Kombate Mortal diera por hecho que este personaje de filmes estadounidenses ahora probaría una nueva faceta , luego de que Warner mandó un boletín informativo a medios, en el que habla del más reciente Pack de personajes, en el que se incluyó a Spawn como último peleador.

Mortal Kombat 11 quiere más usuarios

Por otra parte, la imagen de Bruce Campbell sirve para aconsejarle a las personas como erradicar el COVID-19, luego de que el actor conocido por su papel de Ash Williams en la saga de culto "Evil Dead" nos aconseja mantener un perfil bajo durante la pandemia del coronavirus.



De esta misma manera Ed Boon, creador de Mortal Kombat, quien ha compartido esta graciosa imagen de Scorpion con una mascarilla clínica en lugar de su tradicional máscara negra. El tuit va acompañado del grito de STAY OVER THERE!, una reversión de su tradicional frase "Get Over Here!".

Así, Scorpion nos aconseja que debemos mantener las distancias y evitar el contacto con otras personas siempre que sea posible, para mantener al coronavirus a raya. Curiosamente, otro luchador de la serie Mortal Kombat también se está viralizando en su campaña concienciadora, y es Sub-Zero. Sus tradicionales animaciones de ataques se han transformado en el proceso de lavarse las manos, otra pequeña acción imprescindible para frenar la curva de contagios y que no se saturen los servicios sanitarios.