¡Aprovecha! Ofertas de Amazon por inicio de año

Amazon arranca el 2020 con algunas promociones que no podrás dejar pasar, desde sus altavoces, tabletas y hasta 90 días de Amazon Music Unlimited gratis en la compra de un Echo.

Amazon Music Unlimited

Sin duda uno de los mejores servicios para disfrutar de los altavoces inteligentes de Amazon es la música por streaming, algo así como la versión de Spotify de la compañía, con un catálogo de más de 50 millones de canciones sin publicidad.

El costo de Amazon Music Unlimited es de 9.99 euros al mes, sin embargo, hay una promoción para disfrutar de 3 meses gratuitos en la compra de un Echo.

El decuento solamente aplica para usuarios que no se encuentren en periodo de prueba, que no lo hayan usado o que aún no sean clientes de Amazon Music Unlimited. Solamente se podrá hacer uso de los tres meses gratuitos por única ocasión, para los usuarios mayores de 18 años hasta agotar existencias del catálogo Echo de Amazon a continuación.

Echo Dot

Por inicio de año, Amazon lanzó un descuento para el Echo Dot sin reloj, de 59.99 euros a 29.99 euros, y en el caso del modelo con reloj LED de 69.99 euros a 44.99 euros.

Este no es el precio más barato en que se han ofertado, pero si es una reducción considerable al precio usual.

Echo Show 5

El altavoz se encuentra en 64.99 euros, desde los 89.99 euros habituales. Este diseño es una versión mini del Echo Show, con una pantalla más pequeña de 5 pulgadas, suficientes para realizar videollamadas y mirar las opciones de Alexa.

Echo 3 Generación

El precio del Echo de 3º generación se encuentra actualmente en 89.99 euros, casi 10 euros de descuento. El altavoz trae una mejor calidad sonora y mantiene la arquitectura acústica del Echo Plus.

Echo Plus

Este altavoz es ideal para controlar los dispositivos inteligentes del hogar, que integren protocolo Zigbee. se oferta en 109.00 euros, desde los 149.99.

Echo Show

La apuesta de Amazon en gama alta de altavoces, el Echo Show, que además de ofrecer la mejor calidad en audio, integra su pantalla de 10 pulgadas para visualizar contenido. Actualmente bajó de de 229.99 euros a 199.99 euros, e incluye una bombilla inteligente Philips Hue White LED.

Echo Flex

Es la versión más pequeña de Amazon para el hogar, está en descuento a 19.99 auros, desde los 29.99 regulares.

