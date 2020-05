Aprende a distinguir los AirPods falsos de los originales ¡Que no te engañen!

Los AirPods de Apple son uno de sus productos más populares, y no es para menos, el diseño y calidad de sonido es lo que más ha gustado; no es raro que antes de que salieran al mercado ya existieran AirPods falsos, los cuales han llegado al punto de confundir a los consumidores, pero hay varias maneras de saber si son o no originales.

Esquina superior izquierda libre de etiquetas

Muchos aspiramos a tener productos de Apple por diversas razones, nos gusta la marca, el diseño, el desempeño o la compatibilidad con otros productos, y al ser dispositivos tan populares, nunca faltarán las copias de los mismos.

Digamos que hasta cierto punto es comprensible, ya que los productos de Apple no son baratos, entonces muchas personas de forma consciente adquieren los dispositivos abiertamente falsos en lugar de los originales, el problema es cuando nos encontramos con que los productos que nos ofrecen pretenden pasar por originales cuando son falsos.

En el caso de los AirPods es lo más común, ya que al no tener sistema operativo o alguna forma de saber a simple vista si son originales o no y precisamente por eso te decimos cómo distinguir los originales de los falsos.

AirPods uno de los productos más falsificados

Lo primero que debemos hacer es observar la caja detenidamente, aquí podremos encontrar los primeros indicios para distinguir una copia de un producto original. A pesar de que los falsificadores cada vez se esfuerzan más para emular los productos originales, no siempre es posible lograrlo al 100 %, empezando por un celofán de mala calidad que generalmente contienen arrugas en la parte donde se selló, en cambio los productos de Apple tienen un celofán con pliegues que dejan todos los ángulos lisos.

AirPods falsos

Observando la caja de los AirPods debemos comprobar las etiquetas, y aunque las copias se parezcan, las etiquetas no han podido ser copiadas a la perfección, las cajas de Airpods originales siempre van a tener un espacio sin etiquetas en la esquina superior izquierda de la caja, que si se compara con las de un producto falso, no estará vacía y tendrá etiquetas en chino.

Otra forma de saber si los AirPods son falsos es verificando el número de serie en internet, directamente en el portal web de Apple, específicamente en la sección de soporte. El número de serie de los AirPods se encuentra sobre el código de barras en la caja o en la tapa del estuche cargador. Una vez que ingresemos el número de serie en la web, deberá aparecer la imagen de los AirPods, en caso de que no se reconozca el el número, se trata de una falsificación.

Por muy obvio que parezca, la calidad de los audífonos es muy notoria, los falsos por lo regular se sienten de un plástico muy corriente, por lo general tienen rebabas y algunas piezas se despegan, como es el caso de la rejilla por donde sale el sonido; por otro lado el audio difícilmente será de buena calidad y el volumen debe ser bajo para que no se distorsione.

El último punto y el que seguramente todos obviamos es el precio, por muy rebajados que estén unos AirPods, núnca los encontraremos nuevos a precio de oportunidad, los precios irrisorios son un indicativo de una de dos cosas, o son falsos o son robados y lo mejor es evitar cualquiera de las dos situaciones.