Aprende Python y certificate con Google en tan sólo 6 cursos

Python inició como uno de los lenguajes de programación más básico, pero con el paso del tiempo se ha ido haciendo cada vez más popular para programar y es cada vez más usado para desarrollar proyectos. Según el índice TIOBE de este año, C ha dejado atrás a Python, mientras que Java sigue punteando, pero si damos una breve ojeada al pasado encontraremos que Python ha crecido en usuarios mucho más que los líderes.

Google cuenta con una campaña llamada Grow with Google, con la que busca la capacitar adecuadamente a los estudiantes relacionados con la tecnología sin importar la especialidad, y sabiendo de lo popular que se ha vuelto Python, ya tiene un programa completo de capacitación que permitirá certificar a quien lo tome.

El programa se llama Certificado profesional de Google IT Automation with Python y consiste de 6 cursos disponibles a través de coursera, únicamente se puede tomar en inglés y tiene costo, el cual cuenta con algunas facilidades de pago. Estos cursos están pensados para principiantes, por lo que es una invitación abierta a todos aquellos que tengan un conocimiento muy básico sobre el tema.

Los cursos se pueden completar en aproximadamente 3 meses, tomando en cuenta una inversión de al menos 13 horas semanalmente y es totalmente en línea. EL primer curso titulado Crash Course on Python dará las bases para que se puedan escribir programas simples, y es el escalón de entrada para todas aquellas personas que tengan nulo conocimiento sobre programación, quienes aprenderán desde lo más básico para arrancar con el programa.

El segundo curso lleva por nombre Using Python to Interact with the Operating System, en donde se enseña a que el lenguaje de programación haga interacción con el sistema operativo, en donde se incluyen las expresiones necesarias para hacer uso de la línea de comandos, desde una máquina virtual de Linux.

La tercera parte del programa se llama Introduction to Git and GitHub y mostrará cómo dar seguimiento a las variaciones del código por medio de Git, la utilización de GitHub y la posibilidad de interactuar desde la plataforma de Microsoft

El curso número cuatro, se denomina Troubleshooting and Debugging Techniques, y enseña a identificar y encontrar soluciones a los problemas cotidianos en cada los sistemas operativos más comunes.

El quinto curso, Configuration Management and the Cloud, explica como iniciar con la automatización para gestionar una red de computadoras, hacer despliegues de equipos nuevos, así como dar mantenimiento y aplicar las actualizaciones en las computadoras.

Y para finalizar el programa está Automating Real-World Tasks with Python, que será más una serie de pruebas en las que se utilizará todo el conocimiento adquirido para poder automatizar tareas en la vida cotidiana.

