Apps que ofrecen Chats ocultos o que no dejen rastro

En la actualidad casi todas las apps que tienen como función la mensajería, dan la opción de esconder los chats, y un gran ejemplo es WhatsApp , ya que con solo mantener pulsado sobre el chat que queremos que desaparezca de la lista pero sin borrarlo, podremos seleccionar la opción “Archivar chat” y así dejará de verse en la lista de los chats recientes.

Archivar chats en WhatsApp

Y si eres de los que tiene un celular con capacidad para doble SIM, también podrás tener una segunda aplicación de WhatsApp para el segundo chip e incluso podrás ocultar el ícono si así lo requieres con la ayuda de un launcher u otra app.

Telegram es otra de las apps que permite tener chats secretos y que se eliminen automáticamente de ambos dispositivos lo que evita que queden ‘pruebas’ de que haya existido un chat, y sólo será posible agregar nuevos contactos por medio de los números telefónicos, así que resulta sumamente sencillo evitar que alguien encuentre los chats.

Chats secretos en Telegram

Apps para chats secretos

La aplicación de mensajería privada Kik permite tener chats no solo con amigos, también con personas que no conocemos, y aunque la app no elimina inmediatamente los chats, solo se podrá tener acceso a los mensajes unas cuantas ocasiones antes de que se eliminen automáticamente.

Además Kik tiene la opción de chats grupales públicos en los que desconocidos podrán conversar con nosotros, aunque hay que aclarar que podremos encontrar todo tipo de conversaciones y propuestas, por lo que hay que tener la mente abierta y tener mucho cuidado.

Kik permite chatear con desconocidos

Snapchat es la aplicación que permite compartir fotos y videos pero sólo pòr 24 horas, posterior a ese tiempo se eliminarán de forma automática a menos de que se guarden de forma manual, por eso esta red social es tan usada para practicar el sexting, evitando dejar rastros en la red, aunque uno de sus grandes fallos es poder ver los mensajes sin abrir la conversación con sólo poner el celular en modo avión.

