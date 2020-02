Apps de Android que son un malware y afectan tu celular

De acuerdo a información del portal VPNpro investigó las aplicaciones disponibles en la Google Play Store, descubriendo 24 aplicaciones populares de lo más común, desde calendarios, el clima, filtros para la cámara, las cuales resultaron ser un malware, esos programa que no generan algo interesante en tu móvil o simplemente ocupa mucho espacio en tu celular.

Las aplicaciones infectadas que resultaron ser malware han acumulado un total de 382 millones de descargas, por lo que afecta el funcionamiento del móvil, haciendo que se descargue de una manera rápida y lejos de ser una App que elimine virus, produce más.

Apps que no servian de nada

24 aplicaciones fueron reportadas como Malware

Un malware se cataloga como un programa maligno en función de los efectos que provoque en un ordenador. No es lo mismo que “software defectuoso” este último contiene errores peligrosos, pero no de forma intencionada.

“Nuestra investigación ha descubierto que estas apps piden una gran cantidad de permisos peligrosos, lo que podría poner en riesgo los datos privados de los usuarios. Estos permisos peligrosos incluyen la capacidad de hacer llamadas, tomar fotos y grabar vídeo, grabar audio y mucho más “, explico VPNpro.

Programa que no generan algo interesante en tu móvil

La lista de aplicaciones es la siguiente: Sound Recorder, Super Cleaner, Virus Cleaner 2019, File Manager, Joy Launcher, Turbo Browser, Weather Forecast, Candy Selfie Camera, Hi VPN, Free VPN, Candy Gallery, Calendar Lite, Super Battery, Hi Security 2019, Net Master, Puzzle Box, Private Browser, Hi VPN Pro, World Zoo, Word Crossy!, Soccer Pinball, Dig it, Laser Break, Music Roam, Word Crush, Shenzhen HAWK de origen Chino, es la empresa encargada de distribuir estas aplicaciones con una subsidiaria de TCL Corporation.

Por fortuna estas aplicaciones ya fueron retiradas de la tienda de Google Play Store, pero en su momento podían acceder a través de las redes Wi-fi o datos móviles y saber la ubicación específica del equipo.

