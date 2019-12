Apps: Instagram busca eliminar el acoso cibernético

A partir de ahora Instagram analizará el contenido a publicar antes de ser publicado en el feed, sobre todo los pie de foto, y si detecta que el texto puede resultar ofensivo, te lo hará saber a través de un mensaje en pantalla.

La Inteligencia artificial utilizada por Instagram es capaz de detectar si estás por publicar algo que ofenda o afecte a alguien, te aparecerá un mensaje con la leyenda "Este texto se parece a otros que se han reportado”, indicando que sería conveniente modificar el texto, aunque también te dará la opción de publicar sin cambiar lo escrito.

Mensaje de Instagram al publicar mensajes ofensivos

Esta nueva intervención por parte de Instagram se encuentra disponible sólo para algunos países, hasta ahora, aunque promete que se implementará en todo el mundo a la brevedad posible. La intención de esta herramienta es es ir debilitando el acoso cibernético, misma que ha comenzado a dar buenos resultados según declaraciones de Instagram.

Muchas personas sufren de acoso cibernético

Esta herramienta es la evolución de la que fue presentada en el mes de julio en los comentarios de Instagram, la nueva herramienta tomó gran parte de la inteligencia artificial y la está utilizando para detectar publicaciones ofensivas.

Entre otras herramientas que ha implementado Instagram para evitar que se siga practicando el acoso digital, y evitar los comentarios ofensivos, o lenguaje abusivo, se encuentra la de ocultar los likes, y sólo quien publica la imagen tiene acceso a esa información.

Aunque hay una opción para poder visualizar los likes a través de una extensión desarrollada para Google Chrome la cual se llama The Return of the Likes, por si como para muchos, te resulta muy importante conocer ese dato de las fotografías que aparecen en tu feed de Instagram, podría ser buena idea instalarla.

Interfaz de The Return of the Likes

Aunque también hay que aclarar que esta extensión sólo funciona en el navegador web de escritorio, así mientras vas desplazando tu feed de Instagram, podrás visualizar los likes y comentarios de cada imagen en la esquina superior derecha.

