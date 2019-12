Apps: Fotos y videos Vinatge desde tu android

Desde que llegaron los celulares con cámara, el mundo de la fotografía dio un vuelco, y es que a pesar de que los primeros celulares con cámara no podían competir con las fotos de verdad, las características y calidad han ido avanzando a pasos agigantados, al grado de poder tener sensores enormes como los que hay actualmente en el mercado, además de las apps qeu ayudan a simular las condiciones y cracterísticas dee una DSLR, sin embargo eso también ha eliminado el aspecto que daban las fotografías impresas.

Los colores y texturas que tienen las fotografías antiguas cada vez son más populares, pero cada vez más complicados de lograr, porque ya no es tan común imprimir las fotos, pero actualmente ya no es necesario imprimir una foto y esperar a que envejezca para que tenga ese aspecto antiguo, aquí te presentamos algunas apps que podrán dar ese look retro a tus fotos.

Nostalgic Camera

Nostalgic Camera es una app que te permite seleccionar diferentes filtros y marcos para que tus fotos tengan ese toque retro, la app tiene un a cámara incorporada, lo que te permitirá hacer las fotos con filtro o bien, aplicarlo a las de tu carrete y lo mejor de todo, es gratis.

Si tu estilo es lo retro, prueba estas apps para dar el toque vintage a tus fotos

InstaMini

InstaMini es la app indicada si eres fan de las fotos instantáneas, ya que le dará a tus fotos el aspecto de haber salido de una vieja polaroid, y la experiencia es super interesante, ya que para ‘revelar’ tu foto, deberás agitar tu celular, como se hacía con las fotos instantáneas, además cuenta con distintas cámaras instantáneas que darán una característica específica a tu foto.

VHS Camrecorder

VHS Camrecorder Hará maravillas con tus videos, porque esta app integrará efectos, que en su época eran defectos, y que le dará el toque retro de originalidad perfecto a todo lo que quieras grabar, además te darà varias opciones para agregar a modo de efectos, tal como lo hacían esas antiguas cámaras que grababan en VHS.

Vintage Filter- Old Film Camera

Vintage Filter- Old Film Camera es la app màs fácil de usar, la interfaz es amigable y todo está como estamos acostumbrados, y así podrás grabar video con efectos desde la app, también puedes tomar fotos y editarlas más tarde con un enorme catálogo de filtros.

1976 Cam

TE PUEDE INTERESAR: Prueba esta app para conocer personas de todo el mundo

1976 Cam Esta puede ser una app que evoque mucho la nostalgia de algunos de la generación X, porque la mayorìa de las fotos de su infancia se ven como las que simula esta app, con tonos rojizos y muchas fugas de luz, detalle que sin duda traerá muy buenos recuerdos o creará mucho nuevos pero con el toque de antaño.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.