Apps: Descubre los mejores hashtags que te llenarán de likes en Instagram

Hoy en día, Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más populares para todos los jóvenes y no es secreto que es un deseo compartido por millones de usuarios llegar a tener el mayor números de likes en sus publicaciones.

Si tu eres una de estas personas y has soñado con aumentar los Me Gusta de tus post de instagram, es necesario que sepas los hashtags te pueden ayudar a conseguir likes de todo el mundo, e incluso de personas que no sigues.

Para empezar, debemos saber que los hashtags son palabras o frases que se escriben antes del símbolo de la almohadilla (#) y funciona como una etiqueta en las redes sociales. Alcanzó popularidad en Twitter a partir del año 2007, y en el caso de Instagram, al usarlas permites que otras personas puedan encontrar con más facilidad tus fotos y vídeos cuando utilicen el buscador de hashtags de la plataforma.

Y es así que tus publicaciones pueden llegar a personas que tienen el mismo gusto que tú y así empiezas a conseguir más likes y seguidores de todo el mundo, por eso es importante que tus publicaciones cuenten con los hashtags más específicos que vaya de acuerdo al contenido que decidiste compartir en redes sociales.

Consejos para triunfar en Instagram

En Instagram puedes incluir hasta 30 hashtags en cada publicación y hasta 10 en las stories, pero llenar de ellos tus publicaciones no siempre resulta efectivo, por eso te recomendamos que un buen número de hashtags en tus post de instagram está entre 9 y 12.

A través del portal All Hashtag puedes conocer las mejores etiquetas para llenarte de likes en tus publicaciones y aquí te dejamos una pequeña lista de los mejores hashtags de Instagram para conseguir todos los Me gusta que necesites:

#like4like

#liking

#likeall

#likeforlike

#likes4likes

#love

#intagood

#tagblender

#ilikeback

#liketeam

#liker

#likealways

#likebackteam

#ilikeyou

#likes4followers

#likemebac

#ilu

#likesreturned

#l4l

