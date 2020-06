Apple vuelve a rechazar el app Facebook Gaming del App Store

Apple de nueva cuenta ha rechazado la aplicación Facebook Gaming, el bloqueo ocurre por al menos quinta ocasión con la finalidad de que esta no pueda llegar al App Store, un asunto que al parecer va para largo.

Y es que a decir de The New York Times, Apple señala que la aplicación de Facebook no podría llegar al App Store, esto debido a que la tienda prohíbe las aplicaciones que tienen como "propósito principal" la distribución de juegos.

Apple vuelve a rechazar a Facebook Gaming en la App Store

Recordemos que para que alguno de los usuarios de iOS pueden llegar a descargar juegos de manera oficial y ante todo muy segura es mediante la App Store, indica Apple.

Facebook no se rinde frente al bloqueo de Apple

A decir del diario neoyorkino, Apple ha rechazado por lo menos unas cinco versiones del app, y es que al parecer cada una de las versiones intenta ser modificada por Facebook, esto en un intento de apegarse a las normas que establece App Store.

Sin embargo, de nueva cuenta y pese a estos intentos, Apple ha vuelto a rechazar la llegada del app de Facebook que en Android sí se encuentra disponible al grado de sumar arriba de 5 millones de descargas actualmente.

Apple duremente criticado por su vigilancia a las apps que puede o no entrar en la App Store

Los rechazos de Apple a la app de Facebook son al parecer tan solo una prueba del control que tiene sobre su tienda, el cual es un expendio de aplicaciones en donde se distribuyen cerca de 4 millones de aplicaciones.

A decir de algunos medios, control de Apple sobre su tienda han llegados a ser duramente criticado por desarrolladores, lo que ha generado investigaciones formales con la finalidad de detectar si la empresa ha puesto un control excesivo, o si recae en prácticas monopólicas.

TE PUEDE INTERESAR: Se suman más empresas contra la App Store de Apple

Empresas como Spotify entre otras que comercializan sus apps en la App Store, señalan mediante la crítica a Apple por ser dueña de la plataforma, actuando supuestamente como vigilante de lo que puede o no entrar a la App Store.