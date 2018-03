Apple revela las apps más vendidas del 2017 en México

Sí, “100 Mexicanos Dijieron” se encuentra entre las más populares.

Apple ha revelado cuáles son las aplicaciones más descargadas en los iPhones y iPads que existen en nuestro país.

Top 10 de apps gratuitas para el iPhone

Top 10 de apps de pago para el iPhone

Top 10 de juegos gratuitos para el iPhone

Top 10 de juegos de pago para el iPhone

En el caso de las descargas para el iPad

Top 10 de apps gratuitas para el iPad

Top 10 de apps de pago para el iPad

Top 10 de juegos gratuitos para el iPad

Top 10 de juegos de pago para el iPad

Te puede interesar

Estamos en plena temporada navideña y esto se presta para recordar todo lo que ha sucedido a lo largo del 2017, es por eso que, donde podemos encontrar a “100 Mexicanos Dijieron” como el juego de pago más descargado en la App Store, a pesar de que su última actualización fue en el 2015.1. WhatsApp Messenger 2. Messenger 3. Facebook 4. YouTube: Watch Listen Stream 5. Instagram 6. Spotify Music 7. Uber 8. Snapchat 9. Netflix 10. Google Maps - GPS Navigation1.2. LightX 3.4. Scanner for Me + OCR 5.6. Afterlight 7.8. Glitché 9.10. iScanner - PDF Document Scanner App1.2. Clash Royale 3.4. Piano Tiles 2™(Don't Tap The White Tile 2) 5.6. Sniper 3D: Shoot to Kill FPS 7.8. Color Switch 9.10. Minion Rush1.2. Hitman Sniper 3.4. Plague Inc. 5.6. Assassin's Creed Identity 7.8. Geometry Dash 9.10. Maratón Clásico, se nota que la preferencia por disfrutar contenido en streaming con este tipo de dispositivo por medio de aplicaciones como, mientrascontinua como el favorito en juegos gratuitos.1.2. Messenger for WhatsApp - App for iPad 3.4. Messenger 5.6. Spotify Music 7.8. Google Chrome 9.10. Gmail - Email by Google1.2. Toca Life: Hospital 3.4. Toca Life: Stable 5.6. Procreate 7.8. Playtime With Blaze and the Monster Machines 9.10. Toca Life: Vacation1.2. Clash Royale 3.4. Piano Tiles 2™(Don't Tap The White Tile 2) 5.6. Bowmasters - Multiplayer Game 7.8. Geometry Dash World 9.10. Sniper 3D: Shoot to Kill FPS1.2. Geometry Dash 3.4. Hitman Sniper 5.6. Plague Inc. 7.8. Sumotori Dreams 9.10. Bike Race Pro: Motor Racing