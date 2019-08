Apple proporcionará iPhones especiales a hackers de alto nivel

Forbes asegura que Apple está a punto de lanzar un nuevo programa para que investigadores de ciberseguridad puedan encontrar fallos en iOS y MacOS, por lo que entregarán a estos hackers de sombrero blanco unos iPhones especiales para desarrollar su labor.

Durante la conferencia de seguridad Black Hat, que se lleva a cabo esta semana en Las Vegas, Apple presentará algunos planes para mejorar la seguridad de sus productos, y esta sería una de las iniciativas.

El medio de comunicación señala tener un adelanto de fuentes involucradas con el tema, aunque todavía no hay anuncio oficial por parte de Apple.

Estos iPhones especiales se entregarán a un grupo selecto de expertos en seguridad que participarán en el programa de recompensas que ofrece Apple para aquellos que encuentren vulnerabilidades en sus dispositivos.

Las recompensas podrían ascender hasta 200 mil dólares, según se anunció en la conferencia desde el 2016, sin embargo, el programa no está abierto al público, ya que solamente pueden participar los hackers que reciban la invitación exclusiva de Apple.

De acuerdo con la información, los iPhones especiales serán en realidad una versión para desarrolladores, que abren la posibilidad de acceder al sistema con mayor facilidad, así los investigadores podrán realizar tareas más complicadas de las que se pueden desarrollar en un iPhone tradicional.

Los hackers podrían detener el procesador para verificar la memoria en busca de vulnerabilidades y monitorear lo que que sucede cuando existe un intento de ataque en el código de iOS. Sin embargo, los dispositivos no serían como los usados por el equio de seguridad de Apple, con un nivel de apertura menor, por lo que no deberían poder descifrar el firmware del iPhone, ya que es información muy sensible para la compañía.

En el caso del programa de recompensas de macOS, hay menos información al respecto, incluso los hackers llevan tiempo preguntándose si las recompensas serán similares a las que se anunciaron para iOS.