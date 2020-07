Apple presentó una nueva solicitud de patente para un teclado fuera de lo común

Desde hace algunos años, Apple ha estado con el constante dolor de cabeza que han representado los teclados de sus productos, varias generaciones de teclados mariposa que han sido un fracaso, y que hasta hace relativamente poco ha sido sustituido por el mecanismo de tijera que se desarrolló para el Magic Keyboard, lo que abre la incógnita con respecto a su nueva patente.

A pesar de que la mayoría de los usuarios están conformes con este cambio, Apple sigue en búsqueda de mejorar aún más los teclados, lo que les ha llevado a nuevos horizontes, pero no nos adelantemos, todo esto surgió porque los teclados con mecanismo de mariposa colmaron la paciencia de los usuarios y aunque el concepto era bastante bueno debido a un recorrido más agradable y más silencioso, en la práctica tuvo muchísimos problemas.

El problema radicaba en que no era posible utilizar algunas teclas, ya fuera porque las teclas no respondieran o porque la membrana se quedaba pegada y la tecla no recobraba su posición, por lo que Apple optó por iniciar un programa de reemplazo de la membrana sin costo alguno para el usuario, el cual sigue vigente en las Apple Store.

Apple patenta un teclado con teclas de vidrio

Teclado de cristal, la nueva patente de Apple

Fue hasta el 2019 que Apple decidió eliminar el mecanismo de mariposa de los teclados de las MacBook, siendo las MacBook Pro de 16” las primeras en montar el mecanismo de tijera, el cual fue tomado de los Magic KeyBoard que incluyen las iMac, para después llegar también al teclado de las iPad con TrackPad, la renovada línea Pro y Air de este año.

Ahora sí, lo que nos interesa, la nueva patente de Apple que menciona teclas de cristal, así es, tal como están compuestos los trackpad con force touch, lo que resultaría muy interesante, ya que podría mejorar sustancialmente la experiencia con el teclado al contar con teclas de cristal transparente.

Independientemente a cómo luciría, el mecanismo supondría un incremento en la durabilidad del mecanismo, además la misma patente hace mención de un material que bloquea la luz y otros materiales como el vidrio, algo que suena conocido en los iPhone.

A pesar de lo interesante que pueda sonar, también existe la posibilidad de que el “Apple Glass Keycap” nunca se desarrolle lo suficiente como para salir al mercado.