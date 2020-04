Apple podría lanzar el nuevo iPhone SE el 1 de mayo

Apple podría estar preparando un nuevo lanzamiento y se trata de el nuevo iPhone SE de 2020, también conocido como iPhone 9, el cual podría estar disponible en el mercado el próximo 1 de mayo, sin duda un poco después del rumor del 23 de abril.

Esta nueva fecha se pudo observar en un listado del iPhone 9 en el megaportal de venta online JD.com, de acuerdo a la cuenta del blog Gizmochina. Esta compañía de distribución se encuentra en la lista del Fortune Global 500 y es el máximo competidor de Tmall, la megatienda de electrónica de consumo de Alibaba.

No obstante, dentro de JD.com existen tiendas independientes como la que ha hecho pública la entrada llamada JD Sanfang Store, por lo que solo quedaría esperar para conocer verdaderamente su fecha de lanzamiento.

Por otra parte, existen datos que llevan a pensar que sí se ha publicado una entrada antes de tiempo. Sin embargo, no aparece en ningún momento una imagen de el iPhone SE, incluso Gizmochina no brinda ninguna otra información además de la que no contará con 5G. En cuanto al precio, se ve una cifra de prueba temporal: 9.999 yuan (alrededor de $1.400 al cambio).

Más rumores sobre el iPhone económico de Apple

Cabe mencionar que existen otros rumores que dicen que Apple lanzará el nuevo iPhone SE la proxima semana, el día 15 de abril. De acuerdo a esos rumores, las unidades del celular económico de Apple comenzarían a salir al mercado el día 23 de abril, una semana entera antes del 1 de mayo.

No obstante, en medio del coronavirus, no podemos tener nada seguro de lo que vaya a suceder. Incluyendo a Apple, que posiblemente tenga muchas dudas de qué tan conveniente sería lanzar este iPhone económico en plena pandemia.