Apple permitirá a empresas guardar aplicaciones secretas en la App Store

La App Store de Apple es simultáneamente la fuente de una gran cantidad de poder para la empresa y molestia para cualquiera que intente hacer algo más que descargar aplicaciones preaprobadas.

Las empresas, por ejemplo, han podido durante mucho tiempo alojar aplicaciones internas utilizando cuentas de desarrollador pero, como descubrió Facebook, Apple a menudo funciona de manera misteriosa y repentina.

Todo eso podría estar a punto de cambiar después de que MacRumors encontró un documento de soporte de Apple que detalla el proceso para empresas, desarrolladores y cualquier otra persona que solicite aplicaciones distribuidas no numeradas utilizando solo un enlace.

Cómo alojar apps secretas en la App Store

Apple.

Los desarrolladores pueden enviar una solicitud a Apple para una aplicación no listada que no aparecerá en las recomendaciones de búsqueda, categorías, gráficos y otros lugares de la App Store. Se puede acceder a las aplicaciones que no figuran en la lista a través de los servicios Apple Business Manager y Apple School Manager.

Apple dice que las aplicaciones que no figuran en la lista están destinadas a eventos especiales, organizaciones, estudios de investigación y herramientas para empleados (por ejemplo, para ventas). Las aplicaciones estarán disponibles en todas las regiones que admitan la App Store.

Si bien agregar aplicaciones no enumeradas como una opción para los desarrolladores es una buena noticia, especialmente para las organizaciones que buscan una forma legítima de distribuir aplicaciones creadas correctamente, existen algunos inconvenientes, como lo destacó el desarrollador Steve Troughton-Smith.

¿Para qué lo implementan?

La App Store.

La empresa ya opera TestFlight, un servicio específico para desarrolladores para probar aplicaciones de iOS y iPadOS, y presumiblemente la empresa no quiere demasiados cruces entre los servicios.

Todo esto quizás juegue con la narrativa general sobre la App Store, tal como la presentan varios competidores, la UE, el Reino Unido y algunos legisladores estadounidenses: Apple tiene demasiado poder sobre lo que los usuarios pueden hacer en sus iPhones.

Si bien las aplicaciones no enumeradas están destinadas a ser útiles, y realmente lo serán para muchas empresas y desarrolladores, resaltan aún más el control singular de Apple sobre las aplicaciones en sus plataformas. La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.