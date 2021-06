Apple paga millonaria suma para evitar demanda por difundir contenido íntimo

Un escándalo de invasión de privacidad fue perpetrado por empleados de Apple, quienes difundieron fotografías íntimas de una cliente que acudió a un centro para solicitar asistencia con su teléfono dañado, por lo que la empresa estuvo a punto de ser demandada.

Durante los últimos años, Apple ha estado envuelta en una serie de escándalos de distintos tipos, sin embargo no se había registrado un caso que implicara la exposición de material privado de una persona, y el comportamiento le costó a la empresa millones de dólares.

De acuerdo a The Telegraph, dos empleados fueron los autores de la difusión de contenido privado de una mujer que llevo su dispositivo a reparar, por lo que consultó con abogados para demandar a Apple, demanda que la empresa evitó pagando una fuerte suma.

Apple paga multa por abuso de sus empleados

Los técnicos hicieron la difusión en la propia cuenta de la víctima

Según los informes proporcionados por el sitio antes mencionado, en el año 2016, una mujer de 21 años acudió a un centro a atención a clientes en Oregon, Estados Unidos, donde Pegatron, un contratista de Apple, se encargaría de la reparación.

Sin embargo, los técnicos repararon el teléfono y accedieron a la galería de la víctima, quien tenía fotos y videos íntimos en su dispositivo, mismos que los técnicos compartieron en su cuenta de Facebook, para pretender que ella misma había difundido el material.

Al darse cuenta del hecho, la joven contactó un abogado y procedieron a interponer una demanda contra Apple por invasión de la privacidad e infligir angustia emocional, lo que sin duda mancharía la imagen de la empresa de la manzana, por lo que resolvieron el problema con su mejor solución: el dinero.

Invasión de privacidad de Apple preocupa a usuarios

Aparentemente Apple ni quiere manchar su imagen y pagó una gran cantidad para silenciar a la víctima

Aunque no se reveló la suma exacta, se dice que la demandante solicitó más de cinco millones de dólares para no proceder, y aparentemente se llegó a un acuerdo, firmando una cláusula donde la víctima no revelaría la cantidad exacta y tampoco hablaría del caso.

Este tipo de crímenes aparentemente no es perseguido en Estados Unidos, teniendo México la ventaja en este ámbito gracias a la Ley Olimpia, pues como te informamos en La Verdad Noticias, ofensas como compartir contenido privado de una mujer sin su consentimiento es castigado con cárcel.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.