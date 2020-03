Apple libera iOS 13.4 y está disponible desde hoy para iPhone ¡Actualiza!

Apple no había lanzado una actualización tan importante de iOS 13 en 15 semanas; claro, el lanzamiento de iOS 13.3.1 fue hace ocho semanas, pero sólo incluyó correcciones de errores, careciendo de nuevas características y cambios significativos, pero si has estado esperando que Apple agregue algo de emoción a tu iPhone, te espera una sorpresa, ya que Apple acaba de lanzar iOS 13.4, hoy.

Actualización lista para iPhone

Apple lanzó su última actualización de iOS hoy a las 10 a.m. Sin embargo, no debemos asumir que fue una decisión al azar, ya que Apple, puso a prueba estas nuevas características del sistema iOS 13.4, a través de seis versiones beta, o sea, 6 semanas, y sólo podemos esperar que Apple haya logrado corregir todos (o la mayoría) de los errores más importantes en el camino.

Hablando de pruebas beta, si actualmente tienes iOS 13.4 beta 6 instalado en tu dispositivo, no verás esta actualización hoy, esto se debe a que esta actualización es la misma versión que la versión beta 6, si bien es decepcionante no ver una nueva actualización, puedes presumir que ya la has tenido antes que muchos.

iOS 13.4 incluye sorpresas

Entonces ¿Qué hay de nuevo en iOS 13.4? ¿Por qué deberías apresurarte a actualizar desde iOS 13.3.1? Simple: hemos descubierto al menos 33 nuevas características y cambios que vienen con la actualización, lo que debería proporcionar una gran motivación para saltar a bordo. Aquí hay una conteo rápido de algunos de los aspectos más destacados:

Nuevos stickers de Memoji

Atajos de teclado en iPad en la app de Fotos que harán más cómoda la navegación para los usuarios

Los servicios de localización que ahora incluyen nuevas características de seguridad

Nuevo atajo de Shazam, para reconocer canciones más rápido

La aplicación de Mail ha sido ligeramente modificada y la principal diferencia la podremos encontrar en la barra de herramientas, que ahora se encuentra separada de los botones, lo que erradica cualquier confusión que pudiera existir en versiones pasadas

Correcciones internas y eliminación de errores

Incluso si tu iPhone no puede ejecutar iOS 13.4, no significa que no te vayas a divertir, ya que Apple también tiene disponible el software iOS 12.4.6 para los iPhones más antiguos, así que asegúrate de buscar una actualización hoy mismo.

Elige tu tema, claro, obscuro o dinámico

Para actualizar a iOS 13.4 o iOS 12.4.6, abre la aplicación Configuración en tu iPhone, luego toca "General" -> "Actualización de software", sigue las instrucciones en pantalla para comenzar a descargar el software en tu dispositivo, luego continúa con la actualización. También puedes esperar a que se instale automáticamente si tienes habilitadas las "Actualizaciones automáticas".