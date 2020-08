Apple lanzará servicio de suscripción combinado llamado 'Apple One' ¡BARATÍSIMO!

La serie de paquetes permitiría a los clientes suscribirse a varios servicios digitales de Apple juntos. Se espera que esto resulte en un precio mensual más bajo que cuando los servicios se suscriben individualmente. Bloomberg informa que se planea lanzar los paquetes de suscripción de Apple One en octubre junto con los nuevos modelos de iPhone.

Gurman explica que habrá diferentes niveles de suscripción de Apple One. Un paquete básico incluirá solo Apple Music y Apple TV +, mientras que una variación más cara agregará Apple Arcade. El siguiente nivel agregará Apple News +, seguido de un paquete más caro con almacenamiento iCloud. No se espera que Apple One incluya soporte para AppleCare.

También se cree que Apple está desarrollando un nuevo servicio para clases virtuales de fitness que se puede utilizar a través de una aplicación para ‌iPhone‌, iPad y ‌Apple TV‌.

El servicio de fitness se ofrecerá en el paquete de suscripción de gama alta.

Actualmente con el nombre en código "Seymour" internamente, el servicio de entrenamiento estaría configurado para competir con las clases virtuales ofrecidas por Nike.

Apple One funcionará con el sistema Family Sharing de Apple que proporciona acceso a hasta seis personas. Se espera que los paquetes ahorren a los clientes entre $2 y más de $5 dólares al mes, según el paquete específico elegido.

La motivación detrás de la agrupación de servicios de suscripción sería alentar a los clientes a suscribirse a múltiples servicios de Apple, generando más ingresos recurrentes.

Apple News‌ + y ‌Apple TV‌ + en particular no han experimentado un crecimiento sustancial, por lo que agrupar las suscripciones ayudaría a impulsar el número de suscriptores.

A finales de 2019, Apple experimentó con la creación de un paquete de ‌Apple Music‌ y ‌Apple TV‌ + para estudiantes, y este último se incluyó libremente.

Los archivos que se encuentran en iOS 13.5.5 se refieren a una "oferta de paquete" y una "suscripción de paquete".

Estos archivos no estaban presentes en versiones anteriores de iOS. Se dijo que los archivos estaban relacionados con el "sistema de gestión de las suscripciones de servicios de Apple, como ‌Apple News‌ +".

Se rumora que Apple está trabajando en algún tipo de paquete de servicios desde 2018, y la mayoría de los rumores han indicado que la compañía incluirá ‌‌Apple Music‌‌, ‌‌Apple TV‌‌ + y ‌‌Apple News‌‌ + en la oferta del paquete