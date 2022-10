Apple iPhone 14 vs iPhone 13: ¿Deberías actualizar al modelo más nuevo?

iPhone 14 vs iPhone 13: ¿Deberías actualizar al modelo más nuevo?

La nueva serie de iPhone 14 de Apple ya es oficial y tenemos hasta cuatro modelos nuevos este año.

Pero como destacamos la diferencia entre cada iPhone en nuestro explicador de la serie iPhone 14, el iPhone 14 normal no aporta mucho a la mesa en comparación con el iPhone 13 normal del año pasado. ¿Es el nuevo modelo realmente mejor que el iPhone del año pasado? Descubrámoslo en esta comparación de iPhone 14 vs iPhone 13.

El iPhone 14 y el iPhone 13 tienen mucho en común y todo comienza con el diseño. Ambos tienen el mismo aspecto, con los mismos rieles planos de aluminio y aproximadamente las mismas dimensiones.

El nuevo iPhone es un cabello más grueso y pesado que el modelo del año pasado, pero no lo notarás de inmediato, incluso cuando sostienes ambos teléfonos uno al lado del otro. Ambos son tan idénticos que sería difícil notar la diferencia entre los dos si no fuera por los tres nuevos colores.

El iPhone 14 viene en un nuevo azul, púrpura y un tono ligeramente más claro de Product Red. Revisamos ambos teléfonos en color Starlight y se ven exactamente iguales, como puedes ver al mirar las imágenes.

Estos es lo que debes saber para decidir entre el iPhone 14 y 13.

Si bien el iPhone 14 se ve idéntico al iPhone 13 desde el exterior, hay una diferencia de diseño fundamental entre los dos. Como lo reveló el desmontaje de iFixit, Apple ha rediseñado por completo la arquitectura interna del iPhone 14, lo que facilita quitar el vidrio trasero para repararlo. Esto convierte al iPhone 14 en el iPhone más reparable hasta la fecha.

Esto no va a cambiar la forma en que usa el teléfono en el día a día, pero hace que el nuevo iPhone sea mucho más fácil de mantener durante mucho tiempo. Las diferencias de diseño interno no afectan la durabilidad, por lo que ambos usan los mismos materiales y tienen la misma clasificación IP68.

El diseño no es lo único que es similar en esta comparación porque la pantalla del iPhone 14, para todos los efectos, es idéntica a la pantalla del iPhone 13. Esto significa que sigue siendo un panel OLED de 6,1 pulgadas con una resolución de 2532 x 1170p y una frecuencia de actualización estándar de 60 Hz.

La frecuencia de actualización de 60 Hz no es necesariamente un factor decisivo, especialmente si viene de un iPhone más antiguo, pero definitivamente es un área en la que el iPhone está atrasado para una actualización.

Entonces, si esperaba obtener una pantalla con una frecuencia de actualización más alta con el nuevo modelo de iPhone 14, lamentablemente eso no forma parte de la hoja de especificaciones. Aún tendrá que pagar por los modelos de iPhone 14 Pro.

Ambos teléfonos en esta comparación funcionan con el chip A15 Bionic de Apple, pero no son exactamente iguales. El A15 Bionic utilizado en el iPhone 14 es el A15 Bionic del iPhone 13 Pro, lo que significa que cuenta con un núcleo de GPU adicional.

El A15 Bionic dentro del iPhone 14 también puede beneficiarse del nuevo diseño interno para disipar mejor el calor, por lo que también vale la pena considerarlo. Sin embargo, no va a hacer una diferencia significativa en el uso diario. Probablemente notarás una ligera diferencia en el rendimiento de las aplicaciones de evaluación comparativa, pero eso es todo.

Sin embargo, hay un par de características de hardware en el iPhone 14 que vale la pena considerar. El primero es Crash Detection, que utiliza un nuevo sensor giroscópico de "alto rango dinámico" y un acelerómetro de alta gravedad para detectar si has tenido un accidente.

Esta función en particular activará un mensaje que le preguntará si está bien y llamará a los servicios de emergencia si no responde en un cierto período de tiempo. Dado que aprovecha los nuevos sensores, es poco probable que los iPhone más antiguos puedan admitir la función de detección de fallas de Apple.

Otra novedad en la serie iPhone 14 es la función Emergency SOS. Es esencialmente un servicio que lo ayudará a enviar un mensaje a los servicios de emergencia comunicándose vía satélite. Apple dice que los iPhone usan algunos componentes internos y software personalizados para transmitir el mensaje en áreas sin cobertura celular.

No esperamos que esta función funcione en iPhone más antiguos. Estas son algunas características excelentes, pero ¿son suficientes para justificar el costo más alto? Eso es algo que tendrás que decidir por ti mismo.

Pasando a la duración de la batería, Apple cita un pequeño aumento en el rendimiento de la batería del iPhone 14. Según la compañía, el nuevo iPhone 14 tendrá hasta 20 horas de reproducción de video frente a las 19 horas del iPhone 13.

¿Cómo se traduce eso en el uso en el mundo real? Bueno, el iPhone 14 entregó una duración de batería de todo el día cuando lo probamos para nuestra revisión. Pero eso también es cierto para el iPhone 13, que nos duró un día entero cuando lo probamos para nuestra revisión el año pasado.

Al igual que la duración de la batería, la velocidad de carga en ambos teléfonos también es la misma y dolorosamente lenta. Le tomará aproximadamente dos horas pasar del 0 al 100 por ciento con un cargador de 20 W, por lo que aún no está cerca de igualar las velocidades de carga rápidas que ofrecen muchos teléfonos Android.

En cuanto a la óptica, el iPhone 14 trae un hardware mejorado en comparación con el modelo regular de iPhone 13. El nuevo iPhone 14 toma prestada la cámara principal del iPhone 13 Pro, con un sensor más grande, píxeles más grandes y una apertura f/1.5 más rápida.

La cámara ultra ancha sigue siendo la misma que la que se encuentra en el iPhone 13, pero la cámara para selfies también tiene una apertura más amplia. Combine estos cambios de hardware con el nuevo truco de software Photonic Engine de Apple y obtendrá un mejor rendimiento de la cámara con poca luz.

¿Vas a ver una mejora drástica en el rendimiento de la cámara con el iPhone 14 en comparación con el iPhone 13? Probablemente no.

No tenemos el mismo conjunto de fotos capturadas en ambos teléfonos para una comparación de lado a lado, pero dejamos las muestras de fotos capturadas en ambos dispositivos para que entiendas mejor qué esperar.

Se sabe que los iPhone ofrecen un rendimiento de video impresionante en general y eso también es cierto para ambos iPhone en esta comparación. Las tres cámaras del iPhone 13 y el iPhone 14 son capaces de grabar videos 4K a 60 fps.

Sin embargo, el iPhone 14 tiene un par de funciones de video con las que creemos que es divertido jugar. El modo cinemático que debutó en el iPhone 13 ahora está disponible en 4K a 30 fps y 4K a 24 fps en el iPhone 14. Apple también agregó un nuevo modo de acción que le permite capturar videos de mano súper fluidos.

A fin de cuentas, creemos que tanto el iPhone 13 como el iPhone 14 ofrecen fotos y videos impresionantes con sus cámaras. La adición de nuevas funciones ciertamente hace que disparar con el iPhone 14 sea más divertido, pero ambos están en igualdad de condiciones en lo que respecta a la calidad general.

Apple iPhone 14 vs iPhone 13: ¿Cuál deberías comprar?

El iPhone 14 de Apple tiene un precio de $800 en los EE. UU., y creemos que es un gran teléfono por el precio. Pero solo trae un puñado de actualizaciones sobre el iPhone 13, que Apple todavía vende por $100 más barato. Entonces, ¿cuál deberías comprar?

En primer lugar, NO debes actualizar al iPhone 14 si ya tiene un iPhone 13. No hay una razón convincente para hacerlo, ya que no se perderá nada importante. También puede encontrar algunas buenas ofertas para el iPhone 13, lo que lo hace más barato de lo que ya es.

Eso también es cierto para aquellos que vienen de un iPhone más antiguo o que cambian de un dispositivo Android por primera vez. Si no te interesan las nuevas funciones como la detección de fallas, el SOS de emergencia y las cámaras ligeramente mejores, creemos que debería ahorrar $ 100 y obtener el iPhone 13 en su lugar.

Sigue siendo un excelente teléfono que ejecuta el mismo software iOS 16 y funciona bien. También puede usar tarjetas SIM físicas con el iPhone 13, lo que en sí mismo es una razón convincente para que muchos elijan el iPhone 13 en lugar del nuevo modelo en los EE. UU.

Por lo tanto, para nosotros, tiene más sentido elegir el iPhone 13 sobre el iPhone 14 y ahorrar algo de dinero en el proceso. Lo último a menudo no es el mejor valor, y los iPhone 13 y 14 son los mejores ejemplos de este sentimiento.

Sin embargo, eso no quiere decir que el iPhone 14 sea un mal teléfono. Si vienes de un iPhone 11 o anterior y quieres todas las funciones más recientes, creemos que deberías considerar comprar el iPhone 14.

Es una actualización incremental sobre el iPhone 13, pero vale la pena, especialmente cuando consideras las nuevas funciones y mejoras. en la tienda. Ambos teléfonos ejecutan el software iOS 16 de Apple, pero el iPhone 14 lo saca de la caja y es probable que también tenga un soporte de software un poco más prolongado.

Si planea mantener su teléfono durante tres años o más, también se beneficiará de las partes internas rediseñadas en caso de que tenga que reemplazar componentes como la batería, el panel posterior o la pantalla.

El iPhone 14 cuesta $100 más, pero siempre puede pasar por nuestra página de mejores ofertas de iPhone 14 para ver si puede ahorrar algo de dinero en su compra y derrochar en uno de los mejores casos en su lugar.

