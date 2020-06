Apple iOS 14: ¿La peor pesadilla de Facebook y Google se hace realidad?

De todos los anuncios WWDC de Apple en los últimos días, una cosa está clara: Apple está tomando medidas enérgicas contra la privacidad en iOS 14 y podria perjudicar a Facebook y Google.

Parece que la principal víctima hasta ahora son las aplicaciones que lo rastrean a través de Internet. Apple ha anunciado que para realizar un seguimiento de su publicidad , aplicaciones como Facebook y Google deben solicitar explícitamente su permiso para participar.

Las cosas ya se habían ajustado en la versión actual del sistema operativo de Apple, iOS 13, con la capacidad de controlar mejor los datos que las aplicaciones recopilan, pero la palanca para desactivar el seguimiento de anuncios está oculta en su configuración.

Con el lanzamiento de iOS 14 este otoño, todo esto cambiará y los usuarios podrán descubrir cómo cada aplicación individual los rastrea y qué datos recopila. Como parte de esto, será claro para los usuarios cuando las aplicaciones estén tratando de rastrearlos a través de los servicios , porque los usuarios recibirán una notificación que dice "x desea permiso para rastrearlo a través de aplicaciones y sitios web propiedad de otras compañías. Sus datos se utilizarán para entregarle anuncios personalizados ".

Sabiendo esto, Apple permitirá a las personas elegir entre las opciones de "Permitir seguimiento" o "Solicitar a la aplicación que no realice un seguimiento".

Es una gran noticia para los usuarios, pero una pesadilla potencial para las aplicaciones que obtienen su dinero de la publicidad dirigida, como Facebook y Google, y pueden encontrar a los usuarios de Apple desactivando el seguimiento en masa.

¿Podría hacerse realidad la peor pesadilla de Facebook y Google?

Apple no gana dinero con tus datos

El modelo de negocio de Apple es ganar dinero vendiendo software y servicios, no sus datos. El año pasado, la compañía acuñó la frase en su comercialización: "Lo que sucede en su iPhone, se queda en su iPhone".

Apple no necesita tus datos, y el fabricante de iPhone sabe que te interesan las empresas como Google y Facebook que te rastrean a través de Internet. Es poco probable que un usuario de Apple compre un teléfono Android de Google por ese motivo, entre otros (aparte de los dispositivos brillantes).

Google ya ha comenzado a luchar contra Apple para mostrar a los usuarios que también se preocupa por la privacidad. Android 11 viene con un montón de nuevas características de privacidad. Mientras tanto, no por casualidad durante la WWDC, Google anunció múltiples controles para ayudar a los usuarios a tomar un mejor control y eliminar sus datos.

La cuestión es que la privacidad no es el punto de venta único de Google: la gente compra dispositivos Android porque les gusta jugar con ellos y personalizarlos. Con Apple, se trata de calidad de construcción y, correcta o incorrectamente, del jardín amurallado que protege su hardware, software y servicios.

iOS 14: excelente para los usuarios, malo para los desarrolladores de aplicaciones.

El año pasado, el iOS 13 de Apple fue solo el comienzo de la pesadilla para Facebook y Google cuando el sistema operativo limitó drásticamente los datos que estas aplicaciones y otras podían recopilar. Ahora con iOS 14, y Safari, que bloqueará Google Analytics según Search Engine Journal, Apple está dando un paso más.

Más transparencia y control es excelente para los usuarios de iPhone, pero ¿se está haciendo realidad la peor pesadilla de Facebook y Google? No necesariamente: no todos desactivarán el seguimiento y, en términos más generales, Apple no es el único método de las aplicaciones para recopilar sus datos. Pero aun así, este importante cambio de privacidad de iOS 14 tiene el potencial de hacer que las vidas de Facebook y Google sean mucho más difíciles.