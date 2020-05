Apple ha declarado los MacBook de 2013 y 2014 como vintage o casi obsoletos

Apple ha anunciado que sus MacBook fabricados entre los años 2013 y 2014, son considerados como vintage y aunque la casa de Cupertino siempre ha dado un soporte bastante longevo a sus productos, pero los recientemente agregados MacBook Air y Pro empujan los anteriores hacia la obsolescencia.

MacBook Pro y Air obsoletos

El hecho de que los MacBook se consideren obsoletos no quiere decir que ya no sirvan o que ya no recibirán actualizaciones, ya que se podrán seguir utilizando normalmente, la compatibilidad sigue vigente y también se actualizarán hasta cierto punto.

EL aspecto negativo de que un producto sea obsoleto es que el servicio técnico de Apple, ya no podrá repararlo en ninguna de las Apple Store, aunque eso no implica que ya no vaya a ser posible repararlos con terceros, lo que sí es que ya no habrá refacciones originales nuevas, ya que al hacerse obsoletos, Apple deja de proveerlas.

MacBook Pro y Air se hacen obsoletas

Según las políticas de Apple, los productos que tengan entre 5 y 7 años sin fabricarse son los que entrarán en la categoría de obsoletos, y aquí la clave está en el tiempo que lleven sin fabricarse, por ejemplo, un producto que se lanzó en 2012, pero se fabricó hasta 2016 no sería candidato para ser obsoleto aún.

Los MacBook que Apple acaba de agregar a la lista de productos obsoletos son los siguientes:

MacBook Air de 11 pulgadas de mediados de 2013

MacBook Air de 13 pulgadas de mediados de 2013

MacBook Air de 11 pulgadas de principios de 2014

MacBook Air de. 13 pulgadas de principios de 2014

MacBook Pro de 13 pulgadas de mediados de 2014

MacBook Pro 2013

Teniendo esta información, debemos entender que si contamos con alguno de estos MacBook, los centros de servicio de Apple en todas sus modalidades no tendrán la posibilidad de hacer siquiera un presupuesto, lo que implica que la reparación tendrá que llevarse a cabo por un tercero.