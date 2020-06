Apple ha buscado automatizar la fabricación de dispositivos pero con poco éxito

Para Apple, y para cualquier marca de tecnología, la cadena de producción, en la manufactura de cualquier producto es un asunto importante de planificar, desarrollar y mantener, ya que producir cientos, miles o hasta millones de artículos de consumo requiere de precisión y velocidad sin descuidar las normativas de control y seguridad.

Control de calidad de Apple

Al respecto, Apple ha desarrollado mejoras para su cadena de montaje, tal cual se puede imaginar, el uso de robots en la manufactura de productos es una realidad en muchas industrias, de hecho, Apple implementó la incorporación de robots manufactureros en el año 2012, poniendo a trabajar a un equipo de especialistas en inteligencia robótica y automatización de tareas, en un laboratorio secreto de California.

La idea de Apple, era que los Robots tomaran el lugar de los humanos en las realización de tareas repetitivas y físicamente pesadas de la manufactura, pero no tardaron en encontrar dificultades en el camino: La construcción de un robot que pudiera sujetar uno o varios tornillos es todo un reto para la industria.

El robot, debería ser capaz de tomar un tornillo en cierta posición para alinearlo correctamente a través de cámaras especiales, pero los tornillos de Apple son tan pequeños, que un robot no es capaz de medir la fuerza con la que se debe atornillar, de hecho, no hay comparación con la motricidad humana, es decir, los humanos podríamos sentir el ángulo y la resistencia del tornillo y saber si algo no está bien casi al instante.

Apple y la tecnología en su cadena de producción

Otro tema fue la aplicación de pegamentos en los paneles de exhibición, con unas especificaciones tan estrictas como las de Apple, la precisión debe ser milimétrica respecto al punto exacto donde debe ser colocado dentro de un producto.

A pesar de las dificultades, Apple, introdujo robots en la manufactura de sus productos, sobre todo en el ámbito del control de calidad de algunos aparatos electrónicos que todos conocemos como el Apple Watch, el iPad y el Apple TV.

Estas medidas no han sido siempre satisfactorias, de hecho, en el 2014 hubo un retraso en la fabricación de varios lotes de la MacBook de 12 pulgadas lo que provocó que su lanzamiento se realizara 6 meses después de lo debido. ¿Qué pasó?, los robots que fabricaban las MacBook, no funcionaban correctamente, algunos se movían erráticamente, otro robot cuya tarea era instalar el teclado ajustando 88 tornillos no siempre atinaba el ángulo correcto, haciendo que los recipientes utilizados para el transporte de las piezas se apilaran y atascaran todo la cadena de producción.

La cadena de producción de Apple no ha podido automatizarse

Como siempre, los seres humanos tenían que entrar a corregir los desastres provocados por los robots principiantes; debido a esas situaciones, Apple envió ingenieros que supervisaran la línea de montaje, con el fin de detectar las fallas para erradicar los errores y así mejorar el proceso de montaje.