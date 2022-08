Apple event: detalles de la presentación iPhone 14

Los rumores afirmaban que el próximo evento de Apple estaba muy cerca. Finalmente, la compañía estadounidense ha enviado las invitaciones a la prensa para su próxima Keynote.

La misma tendrá lugar el próximo miércoles 7 de septiembre en el Apple Park.

De acuerdo a la tradición del evento, esperamos ver el nuevo iPhone 14, pero este producto no será el único. Es probable que también veamos nuevos modelos de Apple Watch y las fechas de lanzamiento de iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9 y más.

El próximo evento de Apple confirmado: Far Out

La invitación de este año llega el nombre de 'Far out', y como ya lo han hecho previamente, no brinda más detalles que el lugar, la fecha (que será un martes en lugar del tradicional miércoles) y la hora del evento.

Sin embargo, los especialistas apuntan que el iPhone 14 será tendrá el mayor foco de atención. Se espera precisamente que los iPhone 14 Pro estrenen consigo el Apple A16 Bionic, mientras que los iPhone 14 y 14 Max se quedarán con el chip del año pasado, el Apple A15 Bionic.

Además, llegarían cambios a nivel de diseño, con la desaparición del notch como tal por un orificio en forma de píldora, actualizaciones a nivel de cámara. El apartado de batería también recibiría un importante impulso, convirtiendo a algunas variantes del terminal en verdaderas bestias de la autonomía. Puedes ver todos los detalles actualizados en nuestro live post.

Para acompañar el lanzamiento del próximo iPhone, Apple también desplegaría tres nuevos relojes inteligentes. Estamos hablando de un Apple Watch Series 8, un nuevo Apple Watch SE y un Apple Watch con la etiqueta "Pro", diseñado específicamente para deportistas y usuarios más exigentes. Los relojes llegarían con el nuevo chip S8.

La nueva generación de los auriculares inalámbricos In Ear de Apple también es uno de los posibles anuncios.

De acuerdo a los rumores, estaríamos frente a un cambio completo de diseño, un diseño que eliminaría por completo la patita de los auriculares, algo que nos recuerda a los Piexel Buds.

Se espera, además, que incluyan capacidades de seguimiento deportivo.Fechas de lanzamiento de iOS 16, iPadOS 16 y WatchOS 9. Sabemos cuáles serán las novedades que llegarán en estos sistemas operativos porque ya han sido anunciados, lo que no sabemos en cuándo podremos empezar a disfrutarlos en su versión final. Este interrogante podría resolverse en la Keynote de septiembre.

En el caso de iOS 16, los rumores apuntan a que podría lanzarse una semana después del evento. Si está confirmado que, el día que se lance, no llegará acompañado de iPadOS 16. Los de Cupertino han confirmado que liberarán la versión del sistema para iPad más tarde, bajo iPadOS 16.1.

Toca esperar para saber cómo evolucionará este apartado.

¿Podrían anunciar más?

Aunque hay menos posibilidades de que veamos estos productos, también podría presentarse un iPad Pro con procesador M2, un iPad con procesador A14. Incluso nuevos ordenadores: Mac mini, Mac pro y MacBook pro, en todos los casos con chips M2.

