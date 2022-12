Apple: estás son las mejores apps y juegos del 2022 en la App Store

Ya es una tradición para Apple que cada año se galardone a lo mejor de lo mejor en cuanto a aplicaciones y videojuegos de la App Store, por lo que este 2022, los de Cupertino ya dieron a conocer la lista de ganadores.

Fueron un total de 16 aplicaciones y juegos los galardonados en las distintas categorías, no solo porque son buenas apps sino porque trascienden las experiencias convencionales y gran impacto cultural y de utilidad.

Los premiados fueron elegidos por los editores de la App Store y hay que resaltar que muchas de ellas son apps de las más populares entre los usuarios no solo de Apple sino de Android y otros sistemas operativos.

Los ganadores de aplicaciones en los App Store Awards

- Aplicación del año para iPhone: BeReal, de BeReal.

- Aplicación del año para iPad: GoodNotes 5, de Time Base Technology Limited.

- Aplicación del año para Mac: MacFamilyTree 10, de Synium Software GmbH.

- Aplicación del año para Apple TV: ViX, de TelevisaUnivision Interactive, Inc.

- Aplicación del año para Apple Watch: Gentler Streak, de Gentler Stories LLC.

Juegos premiados en los los App Store Awards

Juego del año para iPhone: Apex Legends Mobile , de Electronic Arts.

- Juego del año para iPad: Moncage, de XD Network Inc.

- Juego del año para Mac: Inscryption, de Devolver.

- Juego del año para Apple TV: El Hijo, de HandyGames.

- Juego del año de Apple Arcade: Wylde Flowers, de Studio Drydock Pty Ltd.

- Juego del año en China: League of Legends Esports Manager, de Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd.

Los ganadores por su impacto cultural en los App Store Awards

Una aplicación que ayuda a los usuarios a convertir emociones difíciles en palabras.

- How We Feel de How We Feel Project, Inc: una aplicación que ayuda a los usuarios a convertir emociones difíciles en palabras y brinda estrategias para lidiar con esos sentimientos en el momento.

- Dot’s Home from the Rise-Home Stories Project: un viaje interactivo a través de la injusticia histórica de las comunidades de color a través de una historia de viaje en el tiempo atractiva y estimulante.

- Locket Widget de Locket Labs, Inc.: Locket Widget permite a los usuarios enviar fotos en vivo directamente a la pantalla de inicio de familiares y amigos, creando una conexión íntima entre los seres queridos sin la presión de las redes sociales tradicionales.

- Waterllama de Vitalii Mogylevets: una aplicación que lo ayuda a alcanzar sus objetivos de riego diarios mediante desafíos creativos, recordatorios y personajes lindos para mantener a los usuarios encaminados.

