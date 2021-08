Apple escaneará fotos de los iPhone para busca de abuso sexual infantil

Ante el aumento de abuso sexual infantil, Apple escaneará las fotos de los iPhone de Estados Unidos a través de un software preinstalado en los dispositivos a fin de detectar pornografía infantil. El sistema, según explicó la compañía a través de un comunicado, comprobará imágenes antes de que carguen en su servicio de almacenamiento en la nube iCloud.

El gigante tecnológico añadió que si se detectan suficientes imágenes con ese contenido ilegal, iniciará una revisión humana e informará a las autoridades sobre el caso.

Sin embargo, la noticias sobre esta nueva herramienta que busca combatir el abuso sexual infantil en Estados Unidos, ha provocado una alarma entre los investigadores de seguridad, quienes advirtieron que este movimiento de la compañía podría abrir la puerta a la vigilancia para espiar los dispositivos de millones de personas, incluido políticos.

Apple escaneará iPhone a través de aplicaciones

Las imágenes serán escaneadas antes de ser almacenadas.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, recientemente Apple anunció que las nuevas versiones de iOS y iPadOS, tendrán “nuevas aplicaciones de criptografía para ayudar a limitar la propagación de material de abuso sexual en línea, teniendo en cuenta a la vez la privacidad de los usuarios".

El nuevo software que será instalado en los dispositivos funcionará comparando fotos con una base de datos de imágenes de abuso sexual infantil compiladas por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (US National Center for Missing and Exploited Children o NCMEC), entre otras organizaciones de protección infantil.

De acuerdo a la compañía, esas imágenes se traducen en códigos numéricos que pueden “coincidir” con el de una imagen en un dispositivo. Este sistema también podrá detectar versiones editadas de las imágenes originales.

La compañía creada por el empresario Steve Jobs señaló que el sistema tiene un "nivel extremadamente alto de precisión y garantiza menos de una en un billón de posibilidades por año de marcar incorrectamente una cuenta determinada".

¿Cómo Apple protege tu privacidad?

Seguridad de Apple

Ante la controversia por la violación a los datos de los usuarios, la compañía aseguró que la nueva tecnología ofrece beneficios de privacidad “significativos” sobre los sistemas existentes, ya que la empresa solo analizará las fotos de los usuarios si éstos tienen una colección de imágenes de abuso sexual infantil conocidas en su cuenta de iCloud.

Se espera que la nueva propuesta de Apple de escanear fotos de los iPhone llegue a finales de año cuando la compañía lance las nuevas versiones de iOS y iPadOS.

