Apple enfrenta duras críticas tras eliminar el soporte para iPhone 7 de iOS 16

Compañía tecnológica enfrenta duras críticas tras eliminar el soporte para iPhone 7 de iOS 16

Apple se enfrenta a una reacción violenta de los usuarios después de anunciar que iOS 16, su próximo lanzamiento importante de iOS destinado a lanzarse este otoño, no será compatible con el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus.

iOS 16 traerá cambios importantes y funciones de personalización a la pantalla de bloqueo, cambios muy esperados en iMessage, como marcar como no leído y ediciones de mensajes, y mucho más.

Los usuarios han pedido durante mucho tiempo a Apple que les brinde más controles de personalización en iOS, y Apple finalmente lo está haciendo con iOS 16.

Desafortunadamente, todas las funciones nuevas de iOS 16, incluida la actualización en sí, no llegarán a los clientes que poseen muchos iPhones más antiguos, siendo los más notables el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus.

Los novedades de iOS16 podrían funcionar sin problemas en iPhone 7 y 7 Plus, enfureciendo a los usuarios con la decisión.

Como actualización, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus se lanzaron en septiembre de 2016.

El iPhone 7 Plus fue el primer iPhone en presentar una configuración de cámara de doble lente, y ambos modelos fueron los primeros en deshacerse del botón de inicio físico y reemplazarlo por uno háptico.

El iPhone 7 también marcó el final de la toma de auriculares.

Con iOS 15, Apple admitió dispositivos tan antiguos como el iPhone SE de segunda generación, incluidos el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus.

Si bien se esperaba que iOS 16 dejaría de ser compatible con el iPhone 6S, iPhone 6S Plus y el iPod touch ahora descontinuado, sorprendentemente, Apple también dejó de ser compatible con el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus.

Después del discurso de apertura de la WWDC del lunes, los usuarios de iPhone 7 compartieron su desaprobación en línea por la falta de soporte para el próximo lanzamiento de iOS.

"Guau. Sorprendido de que abandonaron el 7/7+", escribió un usuario en los foros de MacRumors. Otros clientes expresaron quejas en Twitter.

Apple para usuarios de iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE y iPhone 7 que no podrán usar iOS 16 # WWDC22 pic.twitter.com/1uzfjCmE5D – Kojo Darko (@Joeybneba) 6 de junio de 2022

El iPhone 7 no tenía que perder la compatibilidad con iOS, todo lo que tenía que hacer era limitar algunas de las personalizaciones de la pantalla de bloqueo y luego el iPhone 7 podría ejecutar iOS 16. — Shawn Murphy (@iPodee) 7 de junio de 2022

Me encanta cómo Apple está obligando a los usuarios de iPhone 6 y iPhone 7 a actualizarse con este iOS 16. Lo mejor del marketing agresivo.#WWDC22 pic.twitter.com/1sZu41kMy6 — DME (@dme_363) 7 de junio de 2022

Apple me decepcionó porque desactivó el soporte de software sin ningún motivo para iPhone 7, 7 plus, MacBook Air 2017, MacBook Pro 2016. Queremos ios 16 y macOS Ventura en estos dispositivos porque todavía son capaces. @Apple es una gran pena para ti. — Marius ASLAN (@AslanMarius) 6 de junio de 2022

Apple no es compatible con ios 16 en iPhone 7 puede ser lo más extraño que he visto Lo peor es que los iPad que son MENOS potentes que el iPhone 7 obtendrán el nuevo ios ¿Qué tipo de lógica es esa Apple? – Pracar (@Not_Prasar) 6 de junio de 2022

¿Por qué, por qué, por qué? No hay compatibilidad con iOS 16 en el iPhone 7. Ayer estaba muy nervioso, incluso lloré porque no hay compatibilidad con iOS 16 para el iPhone 7. Probé versiones beta desde iOS 14.6 y ahora necesito quedarme solo en iOS 15������ �� — Balogh Claudiu Gabriel (@Outland3r_2007) 7 de junio de 2022

iPhone 7 y 7 plus están fuera de iOS 16. El mío es 8 Plus, pero incluso si el mío sale el próximo año, no cambiaré de iPhone. En serio, me niego a hacerme con uno de esos iPhone con pantalla completa, que son los peores con esta horrible pantalla. — Larissa Câmara �� (@lari_camara_) 6 de junio de 2022

La explicación razonable es que el chip A10 Fusion del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus simplemente no es lo suficientemente potente para ejecutar iOS 16 y todas sus nuevas funciones.

Sin embargo, esa explicación se invalida cuando el iPad de sexta y séptima generación, ambos con el mismo chip A10 Fusion, son compatibles con iPadOS 16.

Además, el iPad de quinta generación, que cuenta con el chip A9 menos potente en comparación con el chip A10 Fusion del iPhone 7, también es compatible con iPadOS 16. Si bien iOS y iPadOS son diferentes, también comparten muchas de las mismas características y la misma tecnología subyacente.

Apple pudo haber incluido el iPhone 7 y 7 Plus en iOS 16

En teoría, Apple podría haber admitido el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus con iOS 16, pero simplemente deshabilitó algunas de las funciones de CPU y ML para los modelos más nuevos.

Al hacerlo, los usuarios de iPhone 7 aún se beneficiarían de las mejoras de rendimiento y seguridad que ofrece iOS 16, así como de pequeñas mejoras como la capacidad de editar mensajes de iMessage, que no requieren una gran cantidad de trabajo de la CPU.

Ofrecer solo a los dispositivos más nuevos ciertas características que no están disponibles para los modelos más antiguos no es algo nuevo, y es una práctica a la que Apple está acostumbrado desde hace mucho tiempo.

De hecho, varias de las funciones más recientes de iOS 16 solo funcionarán con iPhones con A12 Bionic y versiones posteriores.

Como informó MacRumors en mayo, era plausible que, debido a la mayor cantidad de memoria en el iPhone 7 Plus, mantuviera la compatibilidad con iOS 16, mientras que el iPhone 7 se perdería.

Parece que, para evitar cualquier posible confusión, Apple acaba de eliminar por completo el soporte para ambos modelos de iPhone 7 en lugar de admitir uno y no el otro.

Nos comunicamos con Apple para comentar por qué el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus no recibirán iOS 16 y actualizaremos este artículo si recibimos una respuesta.

