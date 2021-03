Apple enfrenta dos demandas por explosiones de iPhones

El científico Robert De Rose, residente de la ciudad australiana de Melbourne, presentó una demanda contra el gigante tecnológico Apple tras haber sufrido quemaduras de segundo grado después de que su iPhone X explotara en su bolsillo.

De acuerdo con información del portal Sputnik, De Rose estaba sentado en su despacho en el momento del accidente, cuando sintió un dolor intenso en la pierna tras haber escuchado un sonido de efervescencia que procedía de su bolsillo.

"Me levanté de un salto y me di cuenta de que era mi teléfono. Tenía ceniza por todas partes y me había lastimado la piel", recordó el hombre en una conversación con el portal 7NEWS y que traemos para ti en La verdad Noticias.

El iPhone X comenzó a sacar humo negro

El investigador recuerda que cuando sacó su iPhone X del bolsillo, el cual asegurar que compró hace poco más de un año, el dispositivo se encontraba expulsando un extraño humo negro.

De Rose informó a Apple del problema, pero tras no recibir ninguna respuesta, decidió pedir una indemnización y quiere advertir de los peligros a millones de personas que utilizan los dispositivos de la empresa estadounidense.

Sin embargo este no es el único caso que se ha producido, ya que el abogado Tony Carbone, del bufé Carbone Lawyers en Melbourne, señaló que él y sus colegas representan a un segundo hombre que sufrió el mismo problema con uno de los productos de Apple.

Su cliente afirma haberse quemado la muñeca después de que su Apple Watch se sobrecalentó. Hasta la fecha, se han presentado dos demandas ante un tribunal y el gigante estadounidense próximamente comenzará a preparar la defensa.

Ante el silencio de la empresa, un portavoz de Apple destacó que su compañía se toma muy en serio la seguridad de sus clientes y confirmó que se están investigando las dos denuncias.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.