Apple elimina la aplicación del Corán en China

Apple ha eliminado una de las aplicaciones del Corán más populares del mundo en China a raíz de una solicitud de los funcionarios. De acuerdo a información publicada por el sitio BBC, Quran Majeed está disponible en todo el mundo en la App Store y tiene casi 150.000 reseñas, además de ser utilizada por millones de musulmanes.

Cabe destacar que la eliminación de la aplicación fue notada por primera vez por Apple Censorship, un sitio web que monitorea las aplicaciones en la App Store de Apple a nivel mundial. Tras darse a conoce la noticia, PDMS, fabricante de la aplicación, emitió un comunicado donde explica los motivos de su salida del catálogo.

Quram Majeed ya no está disponible para los usuarios chinos de Apple.

“Según Apple, nuestra aplicación Quran Majeed ha sido eliminada de la tienda de aplicaciones de China porque incluye contenido que requiere documentación adicional de las autoridades chinas… Estamos tratando de ponernos en contacto con la Administración del Ciberespacio de China y las autoridades pertinentes para resolver este problema”, declaró la compañía PDMS, cuya aplicación tenía cerca de un millón de usuarios chinos.

Apple solo cumple las leyes en China

La empresa de Steve Jobs no desea tener problemas con el gobierno en China.

Al ser cuestionada sobre el tema, Apple se negó a comentar, pero hizo mención de su Política de Derechos Humanos, la cual establece que están obligados “a cumplir con las leyes locales”.

Sin embargo, aún no está claro qué reglas ha infringido la aplicación en China, pues la misma aplicación dice que “más de 35 millones de musulmanes en todo el mundo confían en él”.

China, acusada de censura

El gobierno chino es acusado de censurar diversos gran contenido que circula en Internet.

Cabe destacar que esta no es la primera aplicación eliminada en el país chino, pues La Verdad Noticias te dio a conocer hace unos días que Microsoft cerró LinkedIn por presión del gobierno. The New York Times informó a principios de este año que Apple eliminaría aplicaciones en China si estas son consideradas prohibidas. Asimismo, se ha revelado que las aplicaciones no pueden discutir temas como la Plaza de Tiananmen, el movimiento espiritual chino Falun Gong, el Dalai Lama y la independencia del Tíbet y Taiwán.

Ante dicha situación, Benjamin Ismail, director de proyectos de Apple Censorship, dijo: “Actualmente, Apple se está convirtiendo en la oficina de censura de Beijing… Necesitan hacer lo correcto y luego enfrentar la reacción del gobierno chino”.

Otra aplicación religiosa popular, la aplicación Biblia de Olive Tree Bible Software, también fue eliminada esta semana en China. Un caso similar ocurrió con Audible, el servicio de podcasts y audiolibros propiedad de Amazon, la cual fue eliminada de la tienda Apple “debido a requisitos de permisos”.

