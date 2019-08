Apple dejaría controlar Spotify por medio de Siri

De acuerdo a The Information, Apple se encuentra negociando con Spotify para dejar que sus usuarios disfruten de una de las características más esperadas de los últimos años: poder controlar el servicio de música en streaming por medio de Siri. Sería posible utilizar "Hey Siri", seguido de la instrucción deseada, para poder reproducir canciones o podcasts, así como ingresar a listas de reproducción o álbumes.

La API (Interfaz de Programación de Aplicaciones, por sus siglas en inglés) actualizada de Siri en iOS 13 ya integra algunas herramientas para que los desarrolladores incorporen el asistente con sus aplicaciones de audio -podcasts, audiolibros, radio y música-. Claramente, Spotify podría aprovechar los cambios en SiriKit si las negociaciones llegan a buen puerto.

Si al final se concreta el acuerdo, no sería la primera ocasión que Apple deja que servicios rivales se controlen por medio de Siri. El mejor ejemplo es WhatsApp, principal competidor de la aplicación de Mensajes. Actualmente, el asistente ya está trabajando en algunas plataformas de transporte, pagos, actividades físicas, entre otras.

La información aparece cuando las dos empresas mantienen un conflicto por las supuestas prácticas monopólicas de los de Cupertino en la App Store. Spotify responde que la comisión del 30% no le es posible competir contra Apple Music, ya que este último no paga ninguna tarifa. Apple, por su lado, demostró ante la Unión Europea que los datos brindados por el servicio eran "engañosos".

Incluso Spotify lanzó una web para dar a conocer su opinión sobre el "impuesto Apple". Uno de los mensajes indicaba: "Apple no nos permitirá estar en el HomePod y definitivamente no nos dejarán conectarnos con Siri". No obstante, parece que la situación se encuentra muy cerca de dar un giro inesperado en favor de las partes involucradas.