Apple dejará de vender iPhone 12 y iPhone XR; se queda el iPhone 11

Apple continúa con la promoción de su más reciente dispositivo móvil, el iPhone 13, que promete ser uno de los mejores smartphones del año. Sin embargo, la compañía ha tenido que despedirse de varios de sus modelos, entre ellos, el iPhone XR y los iPhone 12 Pro y Pro Max.

Como cada año, la compañía de tecnología actualiza su catálogo de dispositivos, para darle paso a lo más novedoso. Así que con la llegada de la nueva serie de móviles, ya hay grandes cambios en la producción de la empresa.

Con la presentación del iPhone 13 de Apple, su catálogo ya no tendrá modelos muy atrasados, como mucho con dos años de diferencia y con variaciones que no solo son de precio, si no también en oferta.

Apple ya no vende varios de sus modelos de iPhone

La marca se ha despedido del modelo anterior del 13, para que este sea el más novedoso/Foto: Fans de Apple

En la página web oficial de los de Cupertino ya no se venden varios de sus modelos que hasta hace poco, eran los más populares. Es decir, el iPhone XR ha desaparecido de forma permanente, pero no es el único modelo que echarás de menos.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Apple suspendió el iPhone SE de 256 GB, y se queda solo con los de 64 y 128 GB. Al igual que ocurre con el iPhone 12, del que ya no puedes comprar ninguna de las variantes iPhone 12 Pro y Pro Max.

Así pues, si quieres lo mejor de lo mejor de la marca tendrás que comprar la versión 13, que es uno de los móviles más caros de la actualidad. No obstante, aún puedes comprar en el sitio oficial un iPhone 11 y su versión Mini, el cual tiene una rebaja de precio y ahora puedes conseguirlo desde 589 euros (más de 13 mil pesos mexicanos, aprox.).

iPhone 12 Pro y Pro Max aún estará disponible en tiendas

El modelo 12 y sus variantes aún serán vendidos en algunos establecimientos hasta agotar existencias/Foto: HWCol

Aunque la empresa estadounidense no venderá el iPhone 12 Pro y Pro Max, aún puedes conseguirlo en tiendas físicas, y algunos sitios web de compras en sus diferentes colores y a un precio que va desde los 689 euros (más de 16 mil pesos mexicanos, aprox.).

Por supuesto, si quieres más almacenamiento, los precios del iPhone 12 y 11 aumentarán. Por lo tanto, todavía estás a tiempo de adquirir uno de estos dispositivos de Apple, si lo deseas.

