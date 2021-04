Apple: ¿deberías esperar para instalar iOS 14.5 en tu iPhone o iPad?

No siempre es lo mejor ser de los primeros en adoptar una actualización o software reciente debido a la cantidad de errores y aplicaciones de terceros que simplemente no están listos para el cambio desde el primer día, iOS 14. 5 de Apple no es la excepción por lo que los usuarios de iPhone o iPad deberían tomar con calma la instalación.

Además de nuevas funciones iOS 14.5 podría traerte varios problemas, ¿es mejor esperar a instalarlo?

Fuera de que será esta semana la compañía de tecnología no ha revelado aún el día exacto en que la actualización del sistema operativo iOS 14.5 esté disponible para iPhone (iPadOS 14.5 para iPad).

Entre las funciones que llegan a los usuarios de iPhone y iPad están nuevas voces para Siri así como un modo de Face ID que hae posible desbloquear los dispositivos aunque estén usando un cubrebocas.

La primera razón para esperar a instalar la actualización es que aunque no ha ocurrido seguido han existido versiones de iOS que han perjudicado los dispositivos de los usuarios que las instalaron al momento de que estuvieron disponibles como fue el caso del iPad Pro y algunos iPhone en 2016.

Apple: ¿cuándo debes instalar iOS 14.5?

Las nuevas funciones son atractivas pero deberías esperar unos días tras su llegada para instalar iOS 14.5.

El mejor consejo en estos casos es esperar por lo menos unos cuantos días tras su llegada ya que aunque es posible regresar a la versión anterior puede resultar un poco complicado tras haber instalado iOS 14.5.

Otra de las importantes razones para no instalar la actualización desde el primer día es que aunque el gigante tecnológico californiano anuncie la llegada de las nuevas funciones con bombo y platillo la realidad es que no todos lo desarrolladores tienen al día sus aplicaciones desde el inicio.

Esto puede llevar a que los usuarios se encuentren con apps que tengan muchos errores o simplemente no sean compatibles con iOS 14.5 dejándolos a merced del tiempo que le tome a los desarrolladores subir versiones actualizadas a la App Store.

Estas son las razones por las que en La Verdad Noticias te recomendamos no instalar desde el primer día la actualización iOS 14.5 de Apple en tu iPhone o iPad, seguiremos de cerca la llegada de estas nuevas funciones para traerte lo más reciente.

