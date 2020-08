Apple dará a los talleres de reparación de Mac de terceros su sello de aprobación

Arreglar tu Mac pronto podría ser mucho más fácil. Apple dice que ahora verificará los talleres de reparación de Mac de terceros, informa Reuters. El programa proporcionará repuestos y capacitación a los talleres de reparación calificados.

Apple comenzó a verificar talleres de reparación de iPhone de terceros en los EE. UU. El año pasado. Este verano expandió ese programa de reparación a Europa y Canadá. Según los informes, se han registrado un total de 140 empresas con 700 ubicaciones. Apple también se ha asociado con Best Buy para ofrecer reparaciones certificadas a través de sus tiendas.

El programa de reparación ampliado es una victoria para los defensores del derecho a la reparación, que durante mucho tiempo han instado a Apple a que facilite a terceros la reparación de sus productos. Los cambios deberían hacer que los productos Apple sigan funcionando durante más tiempo, lo que en última instancia es más sostenible, y debería darles a los clientes la confianza de que están recibiendo un servicio confiable.

Probablemente sea más fácil reparar una Mac que un iPhone, por lo que parece extraño que Apple no haya verificado primero los talleres de reparación de Mac. De cualquier manera, esto podría ser una buena noticia para cualquier persona que ahora esté usando su Mac para trabajo remoto y pueda tener más facilidad para llegar a una tienda de terceros que a una tienda de Apple.

