Apple cerrará compra del negocio 5G para móviles de Intel

The Wall Street Journal reveló en un reporte que Apple se encuentra en negociaciones finales para adquirir la división de chips módems 5G para teléfonos celulares de Intel. La transacción incluiría una cartera de patentes y personal con un valor estimado en más de 1,000 millones de dólares.

La compra podría superar la cifra estimada, sobre todo tomando en cuenta la facturación de los gigantes tecnológicos. El diario estadounidense apunta el cierre de la transacción para la próxima semana si se logra un acuerdo.

Apple tendría un punto a favor de la independencia tecnológica de Qualcomm que ha estado buscando desde hace algún tiempo, pues tendría un módem de conectividad propio, aprovechando la experiencia y portafolio de Intel.

Algunos medios de comunicación habían informado el interés que tenía Apple en el negocio de módems para smartphones de Intel, sobre todo después de que anunciara su retirada del mercado en abril pasado. Además, The Wall Street Journal asegura que Apple anunció la creación de nuevas oficinas con capacidad de 1, 200 empleados en San Diego, por lo que estaría contratando a más ingenieros para este departamento, e incluso muchos de ellos provienen de Intel.

Aunque Intel no abandonaría por completo el desarrollo de la tecnología 5G, enfocándose en otros dispositivos que no son smartphones, la compañía podría desacerse de una división que aún no ha despegado y que muy difícilmente daría un uso rentable. Cabe recordar que en 2011, Intell compró el negocio de módems de la alemana Infineon por 1,400 millones de dólares.

Los especialistas estiman que solamente a partir del 2020 y en los smartphones de alta gama estarían integrando la conectividad 5G.

Este movimiento llega en un ambiente tenso por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que amenaza la relación de Apple con algunos de sus proveedores.