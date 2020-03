Apple adopta una política de trabajo remoto a raíz del brote de coronavirus

Según un informe de Business Insider, Apple pidió a parte de sus empleados de las instalaciones en Cupertino, Apple Park e Infinite Loop, trabajar desde casa como una "precaución adicional y temporal".

Oficinas de Apple estarán con el mínimo de empleados

Aunque los detalles sobre la nueva política de Apple con respecto a la amenaza de una epidemia de coronavirus no están claros en este momento, lo que es un hecho es que muchas divisiones de Apple pueden tener dificultades para hacer su trabajo de manera remota correctamente.

Simplemente hay actividades que requieren ser realizadas en oficina, por lo que esta es sólo una recomendación y no un requisito; al menos en esta etapa de epidemia, aunque algunas fuentes afirman que no se descarta que en próximos días se vuelva algo obligatorio, a pesar de que Apple aún no ha confirmado dichas recomendaciones públicamente.

Apple vela por la integridad de sus empleados

Ayer, el consejo del departamento de Salud Pública de Santa Clara instruyó a las compañías de Silicon Valley como Apple, a "recomendar el homeoffice a los empleados apropiados", como una medida de prevención de complicaciones y contagio de coronavirus, refiriéndose a las personas que por su condición de salud, edad y antecedentes médicos podrían correr más peligros de contraer la incapacitante enfermedad.

El mismo aviso también decía que las compañías deberían minimizar o cancelar "grandes reuniones y conferencias presenciales", debido a que conllevan la aglomeración de personas, lo que aumentaría los riesgos de contagio. Apple ya ha anunciado que no participará en SXSW, que es un evento que reúne a diferentes exponentes del medio del entretenimiento, quienes realizan conferencias de películas, medios interactivos y música, mismo que tiene lugar cada primavera en Austin, Texas, Estados Unidos, en el que Apple participaría con conferencias sobre los próximos tres programas de Apple TV +.

Empleados de Infinite Loop, Cupertino y Apple Park harán HomeOffice

TE PUEDE INTERESAR: Apple evade al coronavirus y promete que iPad, Macbook y Watch estarán a tiempo

Sin embargo, la compañía aún no ha comentado sobre otro evento importante: el WWDC, que generalmente atrae a más de 5 mil desarrolladores de Apple ubicados en todo el mundo para una conferencia con duración de una semana y que se celebra en junio. Aunque los fanáticos de la compañía fundada por el fallecido Steve Jobs, esperan que el coronavirus no afecte las fechas de su realización, todo parece indicar que también podría ser cancelado dicho evento, ya que los últimos datos del gobierno informan que ha habido 231 casos nuevos de coronavirus en los Estados Unidos hasta ahora, mientras que a nivel mundial, se cree que el número de casos ha cruzado los 100 mil.