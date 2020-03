Apple Watch tendrá Touch ID sugieren nuevas filtraciones de dos medios

Últimamente el internet se ha plagado por muchos rumores referentes a Apple, empezando por los iPhone, tanto el 9 como el 13, así como los MacBook de 14 pulgadas, sin embargo uno de los dispositivos más populares de Apple rara vez tiene rumores o filtraciones, se trata del Apple Watch, wearable que cada año también recibe actualizaciones y mejoras.

Apple Watch con Touch ID

En esta ocasión, dos conocidos medios que se especializan en los lanzamientos de Apple han roto el silencio en relación con el Apple Watch, The Verifier junto con iUpdate han asegurado que Apple trabaja en un lector de huellas digitales que se podrá ver en los relojes inteligentes del futuro.

Estos medios hablan de que en el laboratorio de desarrollo de Apple tienen ya un par de prototipos, uno presenta el Touch ID en la corona del Apple Watch, mientras que el segundo tiene el sensor integrado en la pantalla, tal como se ha mencionado que llegaría la misma función al iPhone desde hace meses.

Touch ID en Apple Watch

Desgraciadamente también se menciona que el Touch ID no estará disponible para los Apple Watch Series 6 que serán lanzados en el otoño de éste año, pero que es probable que ya esté integrado para la siguiente generación, que será vendida en el 2021 bajo el nombre de Series 7.

Sin embargo no todo son planes a largo plazo, ya que ambos medios aseguran que Apple incluirá mejoras en las mediciones que hace el Apple Watch, una de ellas es el monitoreo de sueño y la medición del oxígeno en la sangre, ambas funciones estarán presentes en los Series 6, mismos que se espera lleguen con el renovado watchOS 7 y su notable cambio en diseño de la interfaz.

Apple Watch Series 6 se lanzará en otoño de éste año

Dentro de la misma información filtrada se indica que watchOS 7 no llegará como actualización a todas las generaciones de Apple Watch, ya que la primera y segunda generación ya no serían compatibles debido a que el hardware no tiene lo reuqerido para su funcionamiento.