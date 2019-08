Apple TV+ tendría su llegada en noviembre por 9,99 dólares mensuales

La plataforma de video en streaming de Apple, Apple TV+, se encontraría disponible durante noviembre, de acuerdo a información de Bloomberg. La suscripción estaría en un precio de 9,99 dólares mensuales, un número muy parecido al de otros servicios ya presentes en el mercado. La fuente indica que, en un inicio, el catálogo de lanzamiento va a ser limitado, no obstante, empezará a crecer con el paso de los meses.

Según el medio mencionado, posiblemente la empresa ofrecerá un mes de prueba gratuito una vez que consiga consolidar su biblioteca de contenido. Por otro lado, los de Cupertino aún se encuentran analizando cómo van a lanzar los episodios de sus series originales. Una de las propuestas es poner disponibles los primeros tres capítulos de forma inmediata y el resto semanalmente.

Los programas que se encontrarían disponibles desde un principio son The Morning Show (Jennifer Aniston, Steve Carell y Reese Witherspoon), Amazing Stories (Steven Spielberg), See (Jason Momoa) y Truth Be Told (Octavia Spencer). Del primer contenido ya pudimos ver un corto vistazo en su primer tráiler el día de ayer. La serie ha sido una de los más promocionadas por Apple en las más recientes semanas.

The Financial Times indica que los dirigidos por Tim Cook cuentan con un presupuesto de 6,000 millones de dólares para producir contenido original. Ese número ha crecido de forma significativa en comparación con los 1,000 millones de dólares reportados unos años atrás. El medio añade que cientos de millones de dólares han sido destinados solamente a The Morning Show, todo a causa de los altos salarios de sus protatonistas y a que cada episodio tendría un costo de 15 millones de dólares.

Apple posee el objetivo de continuar incrementando los beneficios de su división de servicios, que en el trimestre comprendido entre abril y junio creó 11,455 millones de dólares. El siguiente paso de la compañía, de acuerdo a Bloomberg, será llegar a los 20,000 millones de dólares en 2020. Tanto Apple TV+ como Apple Arcade buscan impulsar la división para llegar a esa marca.