Apple TV+ será más económico que Claro Video y Netflix en México

Después de dar a conocer la fecha de lanzamiento de Apple TV+, varios se cuestionan cuál va a ser el precio oficial y el catálogo de lanzamiento de este servicio en México. La buena noticia es que no tenemos que esperar, debido a que Apple anunció el costo de su nueva plataforma de video por streaming, que tendrá presencia en más de 150 países.

Apple TV+ tendrá un costo de 69 pesos al mes y va a ofrecer un periodo de prueba de 7 días. Se encontrará disponible a partir del 1 de noviembre y brindará la posibilidad de compartirse con otras personas a través de Compartir en Familia, en donde hasta seis familiares pueden usar una suscripción con el mismo Apple ID.

La probabilidad de visualizar contenido en 4K, HDR y Dolby Atmos por apenas 69 pesos representa un duro golpe para Netflix en México, quien posee múltiples planes y sólo el Premium, de 229 pesos, soporta UHD hasta en 4 televisiones.

El precio de entrada de Apple TV+ es casi la mitad del plan más barato de Netflix, que soporta un dispositivo en calidad estándar (no HD) por 129 pesos. Hasta el momento el plan más económico de un servicio de video por streaming era de Claro Video, que se ofrece por 99 pesos al mes o es gratis para los que tienen contrato de un plan Infinitum de Telmex.

Netflix está probando un nuevo modelo en India que es exclusivo para móviles y tablets por apenas 2,6 euros (o 55 pesos). Si se lanza en otras regiones podría llegar a ser el plan más económico, aunque no el más atractivo debido a que Apple TV+ se encuentra disponible tanto en móviles como en televisiones, computadores Mac y por supuesto, el Apple TV.

Cabe mencionar que el catálogo inicial de Apple TV+ contempla series como The Morning Show (Jennifer Aniston, Steve Carell y Reese Witherspoon), Amazing Stories (Steven Spielberg), See (Jason Momoa) y For All Mankind (Ronald D. Moore).

Apple TV+ tendrá su llegada el 1 de noviembre a México con un precio de 69 pesos. El servicio hará posible la descarga de contenido para verlo offline y va a ser compatible con iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch y televisiones Samsung durante su lanzamiento.

Apple hizo la confirmación de que la promoción de año gratis de Apple TV+ al comprar un iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPad touch, también se encontrará disponible en México.