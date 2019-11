Apple TV Plus ya está disponible y se prepara para destronar a Netflix

Apple TV Plus ya se encuentra disponible y al parecer llega con todo para ser una de las más fuertes competencia para Netflix, recordemos que fue el pasado mes de septiembre cuando Apple anunciaba la llegada de Apple TV Plus.

Ahora este 1 de noviembre el servicio de streaming que ofrece Apple TV Plus ha sido lanzada de manera oficial este día en más de 100 naciones abarcando distintas regiones del mundo.

Y es que sin duda la llegada de este servicio en verdad estaría preocupando a Netflix debido que el servicio que Apple TV Plus estará ofreciendo diversos programas, documentales originales y películas.

Pero eso no es todo, la programación de Apple TV Plus contiene diversos programas televisivos de gran popularidad tales como Dickinson, The Morning Show, See, The Elephant Queen y For All Mankind. Este servicio ya se encuentra estará disponible en la aplicación Apple TV en iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac entre otras plataformas, y hasta en línea en tv.apple.com, con un costo de $4.99 dólares al mes con una prueba gratuita de una semana.

Sin embargo ha dado la sorpresa Apple que quienes compren a partir de hoy cualquier iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac tendrán un año de Apple TV Plus sin costo alguno, es decir totalmente gratis, dijo también que por medio de Family Sharing, hasta seis miembros de la familia podrán compartir una suscripción de Apple TV Plus.

“Con Apple TV +, presentamos historias completamente originales de las mentes mejores, más brillantes y más creativas, y sabemos que los espectadores encontrarán su nuevo programa o película favorita en nuestro servicio”, dijo Zack Van Amburg, jefe de video mundial de Apple. “Cada original de Apple TV + ofrece su propia historia única, una perspectiva fresca y un mensaje poderoso, todo para entretener, conectar e inspirar conversaciones culturales”.