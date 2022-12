Apple: Nueva política de cifrado es una gran ayuda para las criptomonedas

Nueva política de cifrado es una gran ayuda para las criptomonedas

El miércoles, Apple Inc. hizo un anuncio que puede sonar menor: ahora ofrecerá encriptación de extremo a extremo para la mayoría del material que sus usuarios respaldan en su servicio de almacenamiento iCloud.

Eso significa que solo un usuario con un dispositivo autorizado podrá acceder a los contenidos de su almacenamiento en la nube, de la misma manera que solo el titular de una clave privada puede controlar una billetera bitcoin. La nueva función protegerá fotos, notas y otros archivos para los usuarios que decidan activarla. Sin embargo, el correo electrónico, el calendario y el material de contactos no están incluidos porque necesitan interactuar con múltiples servicios. En un anuncio que también describe nuevas e impresionantes funciones de mensajería de alta seguridad, Apple dijo que el almacenamiento cifrado de iCloud comenzará a implementarse en todo el mundo a principios de 2023.

Este cambio es, de hecho, un gran problema.

El encriptado en iOS es un paso a favor de las criptomonedas.

Apple destaca los beneficios del nuevo sistema para defenderse de los piratas informáticos. Pero las implicaciones de privacidad son posiblemente más profundas. Hasta ahora, Apple podía acceder a la mayoría de los materiales en iCloud bajo coacción, como cuando una orden de registro u otra orden judicial los obligaba.

Apple ha tratado de hacer frente a esas demandas, por ejemplo, en su batalla judicial inconclusa de 2015 con el FBI. Pero el nuevo sistema de almacenamiento encriptado hará que el debate legal sea discutible: las agencias policiales y de inteligencia no podrán citar u obligar a la compañía de la manzana a entregar los datos de los usuarios, porque Apple simplemente no tendrá la capacidad tecnológica para cumplir.

Es por eso que los gobiernos y las agencias de inteligencia han presionado a Apple durante años para que no lance la función. El desafío de Apple a esa presión es admirable y tiene beneficios potencialmente inmensos para la percepción pública de la privacidad digital.

Apple defiende la privacidad digital real

En resumen, el fabricante de hardware y software digital más influyente del planeta está defendiendo firmemente la idea de que se debe permitir que exista una privacidad digital real. El hecho de que Apple considere esto lo suficientemente importante como para rechazar al gobierno de EE. UU. desmiente uno de los argumentos más superficiales y cobardes contra la privacidad: la idea de que “si no ha hecho nada malo, no debería preocuparse por privacidad." Claramente, Tim Cook no está de acuerdo.

El movimiento hacia el cifrado de extremo a extremo debería, a su vez, ayudar a normalizar la privacidad financiera en línea, un elemento importante de la agenda para la industria de las criptomonedas. La criptoprivacidad ha estado bajo creciente ataque en casos como la sanción de Tornado Cash.

Los nuevos sistemas de Apple beneficiarán a las criptomonedas de forma más directa de otras dos maneras. En primer lugar, tendrán un impacto directo en la seguridad de cosas como las claves criptográficas y las carteras. Ya sea por negligencia o por mal juicio, se sabe que algunos usuarios de criptografía almacenan sus claves de seguridad en copias de seguridad de iCloud. Eso los hace vulnerables tanto a los piratas informáticos como, en un caso notorio, al FBI, pero con el nuevo cifrado de Apple, ese riesgo se reducirá enormemente.

La última ventaja notable de las criptomonedas es que el nuevo sistema de Apple introducirá una enorme base de usuarios nueva en prácticas de seguridad y funciones de interfaz que también están muy extendidas en las criptomonedas. Será la primera vez que se solicite a muchos usuarios que administren sus propias claves de cifrado personales, sin un proceso de recuperación centralizado. No es diferente a cómo las aplicaciones y protocolos criptográficos sin custodia requieren que los usuarios realicen un seguimiento de las claves privadas para "ser su propio banco".

El jefe de software de Apple, Craig Federighi, ha dicho que esto es una gran responsabilidad porque, al igual que con los sistemas de cadena de bloques, Apple no podrá simplemente restablecer y enviar una nueva contraseña cuando un usuario pierda la suya. Aunque los detalles técnicos son escasos, es probable que esto sea imposible de hacer sin darle a Apple una puerta trasera para acceder a los archivos de los usuarios.

Para mitigar este inconveniente, Apple también presentará un proceso conocido como "recuperación social" a una audiencia masiva, según el Washington Post. Un usuario de iCloud encriptado puede nombrar a otra persona que tendrá que participar si alguna vez pierde su clave de encriptación. La recuperación social u otros esquemas de copia de seguridad de "firmas múltiples" se están generalizando en criptografía como una solución al riesgo de pérdida de claves.

Todavía no hemos visto la interfaz o el flujo de trabajo, pero puedes apostar que Apple ha diseñado algo elegante e intuitivo. Cientos de miles de usuarios están a punto de ser introducidos a la gestión de claves privadas por el nombre más respetado de la informática. A partir de ahí, la criptografía está a solo un salto y un salto de distancia.

