Apple News lanza una nueva sección dedicada exclusivamente al coronavirus

Las grandes empresas que nos permiten comunicarnos, Facebook, Twitter, Google y Apple se han unido en contra de las fake news que podrían derivar en pánico global debido a la actual epidemia del coronavirus, misma que en muchos sitios se comienza a manejar como pandemia sin llegar a serlo aún según la OMS.

Cobertura total sobre el coronavirus

Por medio de Apple News, se darán a conocer las novedades con respecto al coronavirus, pero estas novedades serán cuidadosamente estudiadas y verificadas directamente con la OMS antes de que se publiquen, ya que se quiere evitar la desinformación y que la población mundial no caiga en pánico cuando no hay razón.

En internet y en todas las redes sociales han surgido innumerables fake news en el que se habla de pandemia cuando no se ha llegado a los números que se requieren para clasificar una enfermedad de esta forma, así como exagerar el número de fallecidos o incluso los rumores de que hay brotes en lugares en los que no se ha confirmado, junto con apps que prometen información veráz pero no es así, y han sido eliminadas de las tiendas de apps, incluso de la App Store de Apple.

Apple News combate noticias falsas

También se ha buscado hacer negocio a partir de esta grave enfermedad, pues se han anunciado muchos supuestos medicamentos, vacunas y equipo que evitará contagios a precios excesivamente altos, algo que por su parte Amazon ha comenzado a combatir, eliminando todos esos productos que se anuncian relacionados con el coronavirus.

Esa es la razón por la que Apple News abre una sección especializada en toda la información relacionada al coronavirus y estará previamente confirmada con la única fuente que puede aclarar todas las dudas, y puede dar los anuncios oficiales, la OMS.

Desde cualquier dispositivo Apple

Apple News está disponible en todos los dispositivos que operen con iOS, tales como iPhone, iPad y también está disponible en MacOS; la sección de coronavirus se encontrará fácilmente desde el banner ubicado en la parte superior de la pantalla principal de Apple News, con un click podremos acceder a la información más reciente y relevante.